Kolumni: Suomalaisten lempilapsi tarvitsee oman liputuspäivän — Uudenvuodenaattona liput ja maljat voisivat nousta korkeuksiin alkoholin kunniaksi

Korpivaellusta pimeydestä valoon on taitettu jo aimo tovi. Joulupyhien retkieväät ovat lopussa, mutta onneksi edessä häämöttää pitkä vuodenvaihdeviikonloppu.

Tammikuussa sitten riemu repeää. Nelosolut tulee kioskeihin, ravintoloiden aukiolo vapautuu, eikä happy hourista puhuta hyssyttelemällä.

Olisi syytä vetää lippu salkoon. Uudenvuodenaatosta on tulossa suuri juoppojen juhlapäivä.



Suomessa kunnioitetaan lipunnostolla muun muassa työtä, luontoa ja musiikkia. Uusia liputuspäiviä esitetään jatkuvasti, mutta suomalaisten lempilapselle alkoholille ei kukaan ole toistaiseksi esittänyt omaa nimikkopäivää.

Eiköhän nosteta tänä uudenvuodenaattona sekä lippua että maljaa.

Aihetta tähän kyllä olisi. Viina määrittelee niin vahvasti historiaamme, ajatteluamme ja toiveitamme.

Jos ennen oli kekri tai juhannus, juhlavalmistelut sovitettiin oluenpanon lomaan. Joulut rakentuivat Alkon hinnastojen pohjalta, eikä nykyään ole niin pientä juhlaa, etteikö sen valmistelun vuoksi kannattaisi käydä Tallinnassa.

Kaikesta näkyy, mikä meille on tärkeää. Miksei siis liputettaisi viinalle?



Alkoholin avulla olemme rakentaneet nykyisenkaltaisen Suomen. Sisukkaasti on purtu pettua, jotta arvokasta viljaa on voitu jalostaa verokarhun ja isännän tarpeisiin.

Suomalainen metsäteollisuuskaan ei olisi ikinä kasvanut täyteen kukoistukseensa, elleivät metsänostajat olisi tehneet kauppoja viinakset salkkuihin kätkettyinä. Pikkutunneilla peräkamarissa halpaa puu vaihtoi omistajaa, ja joskus maapohjakin meni kaupantekiäisinä.

Nousukauden luvataan jatkuvan Suomessa ikuisesti, kun alkoholia päästään myymään lähes rajoituksetta. Naiset sekä vanhukset on kovan yrityksen jälkeen saatu viimein ryyppäämään, ja huolestuttavasti raitistunut nuorisokin ymmärtänee ennen pitkää velvollisuutensa yhteiskunnalle ja perinteille.



Juopottelun viralliseksi liputuspäiväksi sopii uudenvuoden- tai vapunaatto. Juhannusaaton mokomat ehtivät varata Suomen lipun juhlaksi.

Eiköhän nosteta tänä uudenvuodenaattona sekä lippua että maljaa. Sisuskalut selvisivät kuluneesta vuodesta, mutta tulevasta ei kukaan tiedä. Syytä on siis juoda kuin viimeistä päivää.