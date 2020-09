Kolumni: Hyvä, että Jokerit ei lähtenyt Minskiin, mutta suomalaisjoukkueen ei pitäisi pelata Venäjälläkään

Miksi kutsutaan hallintoa, joka käyttää joukkotuhoaseita omia kansalaisiaan vastaan? Vai miksi muuksikaan kuvailla sitä, miten Venäjä vaimentaa opposition edustajia ja muita ei-toivottuja henkilöitä kemiallisilla aseilla.

Saksan mukaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi myrkytettiin Novitšok-hermomyrkyllä. Armeijan kehittämän kemiallisen aseen jäljet johtavat väistämättä Venäjän johtoon ja Vladimir Putinin hallintoon.

Valittu myrkky on ikään kuin käyntikortti: Ilmoitetaan koko maailmalle, että kuka oli myrkytyksen takana, ja kiistetään kaikki. Tekotapa on suorastaan röyhkeä.

Silti, Putinin Venäjästä ei puhuta sellaisena hirmuhallintona kuin vaikka Pohjois-Koreasta. Muissa asiayhteyksissä Venäjä on ihan normaali kauppakumppani.

Suomessa urheilu-uutisia hallitsi tällä viikolla Jokereiden ottelu Valko-Venäjällä. Pelaaminen keskellä kansannousua nähtiin tuen osoituksena Valko-Venäjän diktaattorille Aljaksandr Lukašenkalle, eli välillisesti Venäjälle.

Lopulta ottelu peruttiin ja Jokereille merkittiin 0–5 -luovutustappio.

Vaikka päätös olla lentämättä Minskiin oli oikea, varsinaista ongelmaa se siirsi vain tuonnemmaksi. Vaikka Jokerit pelaa kotiottelunsa Helsingissä, venäläisrahoitteinen jääkiekkojoukkue on osa KHL:ää. Turha puhua urheilun ja politiikan erottamisesta, kun koko liiga on Venäjän valtion keskeinen propagandaponnistus.

Jokainen Jokereiden KHL:ssä pelaama ottelu on suora tuen osoitus Venäjän hallinnolle.

Venäjä on käynyt uutta kylmää sotaansa suurimman osan Putinin valtakaudesta. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen on koettu trollitehtaat, vaalivaikuttamiset ja mittavat info-operaatiot. Lisäksi Venäjän asevoimat ja palkkasoturit huseeraavat eri puolilla maailmaa, muun muassa Syyriassa ja eri puolilla Afrikkaa.

Samaan aikaan toisinajattelijoita ja muita valtion "vihollisia" on murhattu tai yritetty murhata niin Venäjällä kuin eri puolilla Eurooppaa.

Silti kaikkeen liittyy epävarmuutta, sillä ketään ei saada oikeuden eteen. Navalnyin myrkyttäjästäkään ei koskaan saada aukotonta varmuutta. Ehkä Novitšokia onkin päätynyt jotenkin vääriin käsiin?

Valko-Venäjän tilanne on tähän verrattuna ihanan selkeä. Kansa osoittaa mieltä kaduilla ja hallinto turvautuu koviin otteisiin, jopa kidutukseen. Lisäksi maa on Suomelle suhteellisen pieni kumppani, joten sitä on helppo kritisoida.

Vaan kuinka moni on vakavasti ehdottanut jalkapallon EM-kisojen boikotoimista Venäjällä ensi kesänä? Navalnyin tapauksen jälkimainingeissa Huuhkajilla ei pitäisi olla sen enempää asiaa Pietariin kuin Jokereilla Minskiin. Ei, vaikka se tarkoittaisi sitä, että Suomi jättäisi osallistumatta ainoisiin jalkapallon arvokisoihin, joihin se on koskaan yltänyt.

Jokereiden perimmäisen ongelman saattaa ratkaista koronavirus. Jos vieraspelimatkat Venäjältä Helsinkiin eivät ole mahdollisia tautitilanteen vuoksi, Jokerit voi joutua siirtymään koko kaudeksi Venäjälle. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden siirtää joukkue pysyvästi vaikka Pietariin.

Silloin Helsingin Jokerit voisi aloittaa puhtaalta pöydältä Suomen liigajärjestelmässä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan verkkotuottaja.