Kommentti: Elävä musiikkiko muka kuollut? – Näin keski-ikäinen mies yrittää pitää kiinni vanhasta normaalista, katso tulevien musiikkitapahtumien listaa tästä

Uudelleen sovitettua Juice Leskisen musiikkia kaupunginteatterissa maanantaina. Rytmimusiikin opit Etelä-Karjalassa saaneen Mikko Pettisen bändi Lampussa tiistaina.

Kaupunginorkesterin konsertti Lappeenranta-salissa torstaina ja Teatterin Kesyn musiikillisen revyyn ensi-ilta perjantaina. Teatterista piti mennä Lasten hautausmaan keikalle Nuijamieheen, mutta se siirtyi tammikuuhun, eikä Maustetyttöjä pääse kuulemaan Totemiin, koska soittavat Kesyn kanssa yhtä aikaa.

Lauantaina voisi vielä bilettää pikkujouluja Nuijamiehessä, ja viikko olisi mahdollista kruunata Pirjan ja Teemun jazzilla Makeassa Coffeessa sunnuntaina.

Jaksoitko tänne saakka?

Mainiota. Minun pitäisi seurata listausta vielä loppuviikko, jotta kuluvalle viikolle laatimani ohjelma toteutuisi.

Kerhovisassa olin keskiviikkona.

NIko Kaartinen Viikate konsertoi Imatralla lauantaina. Kuva syyskuulta 2019.

Vaihtelua Netflixille

Lockdown on valittu koronavuoden sanaksi englanninkielisessä maailmassa. Edellä olevan listauksen tarkoitus on tuoda esille, että elämää ja elävää musiikkia on vielä olemassa ja sitä voi kuulla myös täällä, vaikka keikkojen peruuntumisista tai siirtämisistä sekä paikkojen sulkemisista uutisoidaankin.

Toinen näkökulma menojeni listaukseen on toki se, että siinä se keski-ikäinen mies yrittää epätoivoisesti pitää kiinni vanhasta normaalista.

Omasta mielestäni epätoivoista oli pikemminkin yrittää tottua striimauksiin, enkä kovin hevillä aio suostua käyttämään live-sanaa niiden etuliitteenä.

Hyvä puoli julkisessa listauksessa lienee se, että altistumisketjuni on helppo jäljittää, jos tarvetta ilmenee. Toistaiseksi Lappeenrannassa ei ole ollut sellaiseen juuri syytä.

Yksi rugby-pelaaja kävi iltaravintoloissa, ja joku toinen altistunut tyyppi elokuvissa ja kaupunginteatterissa, jossa on mittavat turvavälit, eikä sairastumisista musiikki- tai muissa kulttuuritapahtumissa ole raportoitu.

Yhden ihmisen käynti ei pidä tapahtumateollisuutta hengissä, mutta todennäköisesti minut poissa pahanteosta ja terveen kirjoissa. Sellainen vähentänee tulevaisuudessa myös terveydenhoidon kuormittumista.

Sekin voi olla toisten huomioimista. Siksi listasin tähän loppu- ja ensiviikon elävän musiikin tapahtumia Lappeenrannassa ja muualla.

Jos vaikka jalkaa vipattaisi tai pää kaipaisi vaihtelua Netflixille.

