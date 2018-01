Kolumni: Uutismediaa aktiivisesti seuraava nuori lukee paremmin — Sanomalehdistä voi innostua vaikka ravituloksia selailemalla Kai Skyttä

Lehti on roska, jos siinä on kirjoitusta, on joku joskus leukaillut. Rohkenen olla eri mieltä.

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys lukutaitoon. Näin sanomalehtiviikolla asia on ajankohtainen, ja se on syytä nostaa esille.

Sekä sanomalehden että verkkouutisten kohdalla useita kertoja viikossa lukevien ja passiivisimpien lukijoiden ero Pisan lukutaitokokeen pistemäärässä vastaa noin vuoden eroa koulun oppimäärän hallinnassa.

Se kuulostaa erolta, jolla todella on merkitystä ja joka kannattaa ottaa vakavasti. Sanomalehtien ja verkkouutisten lukemisaktiivisuudet olivat yhteydessä myös luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen.

Suomalaisesta peruskoulusta valmistuu viimeisimmän Pisa-tutkimuksen mukaan joka vuosi noin 6000 nuorta, jotka ymmärtävät ja omaksuvat tekstiä niin heikosti, että eivät selviydy edes arkisista tilanteista puhumattakaan esimerkiksi kesätyöhakemuksen tekemisestä peruskoulun päättyessä.

Se kuulostaa erolta, jolla todella on merkitystä ja joka kannattaa ottaa vakavasti.

Yhteiskuntaamme on kuvailtu tekstiyhteiskunnaksi, jossa edessä on vaikeuksia, jos lukeminen tai kirjoittaminen eivät suju. Vaikka koulumaailma on murroksessa, asioita opitaan edelleen lukemalla ja osaaminen osoitetaan kirjoittamalla. Myöhemmin työelämässä raportit, esitykset ja muistiot tulevat tutuiksi — tietysti hieman alasta riippuen.

Oma haasteensa nuorten aktivoimisessa ja koukuttamisessa on myös medioilla, jotka sisältöjä tuottavat. Yliopiston tutkimuksessa selvisi, että lukuvaikeuksista tyttöjä selvästi enemmän kärsivät pojat lukevat mielellään lyhyitä sisältöjä etenkin verkosta, mutta miten saada energiajuomaa hörppivä ja kauppakeskuksissa notkuva nuori maakuntalehden verkkosivuille ehkä hieman turhanpäiväisen Instagramin selailun sijaan? Siinäpä meillä hankala kysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta.

Itselleni innostus lehtien lukemiseen muodostui urheilun kautta, ja taisin oppia lukemaankin neljävuotiaana ravituloksia tavaillessani.

Jokainen voi löytää oman tavan innostua, ja löytöretkeilyn voi aloittaa jo tänään vaikkapa tätä verkkolehteä selailemalla.