Kokki: Tehdään Etelä-Karjalasta maailman onnellisin maakunta

Lapsena helposti keksin tyhmien tekojen syypääksi aina jonkun muun. En se minä ollut vaan joku muu.

Tähän samaan valitettavasti syyllistymme me aikuisetkin. Elämä ei mene aina ihan putkeen. Tulee epäonnistumisia ja ehkä kiireessä unohdamme tehdä asioita. Helppoa on lähteä etsimään syytä jostain muualta, kun useimmiten syy ja ratkaisut löytyvät kurkkaamalla peiliin.

Itsenäisyyspäivänä kirjoitellessani ja perinteistä Tuntematonta sotilasta katsoen en voi olla ajattelematta sitä yhtenäisyyttä mikä sota-aikana ja sen jälkeenkin Suomessa oli. Kaveria ei jätetä -sanonta ei varmasti tyhjästä ole tullut. Paljon on Suomi muuttunut itsenäisyyden alusta tähän päivään. Voisi sanoa, että pula-ajoista menestykseen.

Yrittäjäjärjestö on päättänyt lähteä yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien kanssa nousemaan menestyksen portaita ylös. Etelä-Karjalan menestykseen tarvitaan samaa yhteisöllisyyttä kuin vuosisata sitten. Portailla on kaikki asukkaat. Ei ole sama millä tavalla puhumme maakunnastamme toisillemme ja vieraillemme. Mikä on maakunnan brändi, mitä tulee mieleen Etelä-Karjalasta. Se lähtee ensisijaisesti meistä itsestämme.

Tarvitaan enemmän positiivisesti asioista puhuvia, hyvien tarinoiden kertojia.

Aletaan yhdessä nousta menestyksen portaita. Tarvitaan lisää yritysten välistä yhteistyötä. Tänään voit voittaa sinä ja huomenna minä. Vahingonilo ei ole kovin pitkä ilo. Kasvavat yritykset luovat kasvua ihan kaikille. Tarvitaan enemmän positiivisesti asioista puhuvia, hyvien tarinoiden kertojia. Pienilläkin teoilla, sanoilla ja kohtaamisilla on merkitystä.

Karjalaisuus on iloa ja aktiivisuutta. Uskotaan itseemme, että voimme menestyä niin henkilökohtaisessa elämässä kuin yritystoiminnassakin. Tehdään Etelä-Karjalasta maailman onnellisin kaupunki ja pidetään ikkunat auki.

Minna Kokki

minna.kokki@tilikeskus.net

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja.