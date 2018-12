Kommentti: Tuore raportti on herätys Etelä-Karjalan päättäjille, edessä on väistämätön Eksoten palveluverkoston karsiminen ja oman toiminnan tehostaminen

Viime viikolla julkaistun Etelä-Karjalan kuntien kantokykyselvityksen luvut ovat puhuttelevia.

Etelä-Karjalan kuntataloudet ovat kriisin ytimessä, kuten Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor sanoo. Ja ikävä kyllä luvut eivät ole akateemista pohdiskelua, kuten Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka sanoo.

Tämän hetken taloudellisen ongelman kipupisteen taustalla on raju menojen kasvu samaan aikaan, kun tulot putoavat rajusti. Eksoten alijäämäarvio vuonna 2018 on noin 15,7 miljoonaa euroa. Se osuu hetkeen, jossa omistajakuntien yhteenlasketut verotulot putoavat 11,5 miljoonaa euroa.

Yhtälö on täysin kestämätön, ja viimeistään nyt se on selvinnyt päättäjille. Jos hihoja ei kääritä, edessä on suurempia ongelmia.

Etelä-Karjalan väestö vanhenee ja vähenee. Eli lystin maksajia on entistä vähemmän. Poimintana selvityksestä voi nostaa esimerkiksi sen, että 2020-luvulla yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa joka vuosi lähes 600 henkilöllä.

Kantokykyselvityksen tausta-aineistoissa todetaan, että ilman poliittisesti vaikeita ja epätarkoituksenmukaisia päätöksiä talouden tasapainoa ei saavuteta.

Se tarkoittaa leikkauslistoja. Jo ensi vuonna.