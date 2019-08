Kolumni: Häissä ei enää tarvitse ryöstää, polkaista tai esineellistää — Uudet hääperinteet eivät nolaa ketään, ja se on ihanaa

Tasa-arvoa kannattavasta kolmekymppisestä osa hääperinteistä tuntuu jokseenkin elähtäneiltä.



Morsiamenryöstö on pahin. En ole naimisissa, mutta en mitenkään näkisi olevani ”neito pulassa”, jonka sulhasparka joutuisi pelastamaan vaivaannuttavalla esityksellä, jolla hän osoittaisi ”miehisyytensä mittaa”.



Hävytöntä on myös, jos häävierailta kerätään kolehti ryöstön aikana. Eivätköhän he ole joutuneet pulittamaan häälahjoista ja ehkä polttareistakin tarpeeksi!



Vierailin viime lauantaina eteläpohjalaisissa häissä ja ilokseni totesin, että herttainen hääpari oli säilyttänyt perinteistä itselleen mieluisat ja hylännyt rohkeasti ne, joiden ohi aika on ajanut.

Morsianta ei tarvitse ryöstää eikä kimppua heittää vain siksi, että niin on aina ennenkin tehty.





Ohjelma oli simppeliä ja mukavaa, ei ollenkaan väkinäistä: lämminhenkisiä puheita ja tietovisoja, joilla ei kiusattu ketään, vapaata seurustelua, musiikkia ja tanssia.



Morsianta ei ryöstetty sen enempää kuin vieraitakaan kolehdilla, eikä sulhasta nolattu. Hääkakkua leikatessa ei ollut tarpeen selvittää varpaita murjomalla, kumpi suhteessa määrää.



Iäkkäämmät vieraat eivät ehkä ymmärtäneet hääparin omaa hashtagia tai valokuvauskoppia, mutta sillä ei ole mitään väliä. Tärkeintä on, että pariskunta sai omannäköisensä päivän.



Onnea tämän viikonlopun hääpareille! Toivottavasti olette valinneet tärkeän päivänne ohjelman itse ja siksi, että haluatte. Morsianta ei tarvitse ryöstää eikä kimppua heittää vain siksi, että niin on aina ennenkin tehty.





Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.