Kolumni: Syksyllä harrastajapuutarhuri on kurkkua myöten täynnä kesäkurpitsaa

Syksyllä: kyllä, kyllä. Keväällä: kellä, kellä?

Lapsena kuultu sanonta jäi pyörimään mieleen, kun tein Excelillä välitilinpäätöstä palstaviljelijän päättyvästä satokaudesta. Tähän mennessä puolentoista aarin palsta on antanut satoa 96 kiloa, ja maassa on vielä lanttua, porkkanaa, maa-artisokkaa ja kaksi kurpitsaa.

Olihan se yllätys, että papua on nyt pakkasessa lähes 40 kiloa.

Tunne on kylläinen.

Sato on punnittu lähes kirjevaakatarkkuudella ja tulos viety välittömästi taulukkolaskentaan tarkempaan analysointiin. Tähän on kaksi syytä.

Tärkein on huono omatunto vuosikymmenten takaa, kun maatalouskerholaisena porkkanan harvennus jäi mitä suurimmassa määrin isomman siskon hommaksi ja itse tuli lisäksi syyllistyttyä jonkin asteiseen kirjanpitorikkeeseen, kun kerhotoimintaan kuuluva vihkonen täyttyi hatusta vetämisen periaatteella.

Ei tullut syksyllä kauden päätöstilaisuudessa lusikkaa eikä kunniamainintaa, mutta mielen päälle jäi pieni syyllistävä tunne, jonka tämä excelöinti kuittasi toivottavasti lopullisesti.

Toinen syy oli puhdas uteliaisuus. Kuinka paljon antaa satoa neljä kesäkurpitsan taimea, neljä kurkkua ja ne 250 taivepavun taimea, jotka niistä tuhannesta maahan laitetusta siemenestä lähtivät kasvamaan.

Olihan se yllätys, että papua on nyt pakkasessa lähes 40 kiloa eli yhdestä kasvista tuli 160 gramman tuoresato.

Tietona on sekin, että yhdestä kesäkurpitsan taimesta tulee kesän mittaan syötävää neljä kiloa. Se on kasvilta uskomaton ponnistus, ja sitä se oli kesän edetessä kieltämättä myös syöjälle.

Maahenkisen kesätoiminnan toinen puoli on taloudellinen tulos. Runsaan sadan kilon sato on euroissa samaa luokkaa. Autolla ajettuja kilometriä on kertynyt 350. Onneksi ostokuitit lannoitteista, siemenistä ja hyttyskarkotteesta katosivat jo kesän alussa.

Pelkään jo nyt, että kylmiö vastaa keväälläkin syksyn sävelellä: kyllä, kyllä.

Kirjoittaja on Imatran toimituksen toimittaja.