Kolumni: Juhlien jälkeen mieleni valtasi pettymys, koska en ikuistanut itseäni juhlatamineissa — Keskitymme liikaa siihen, miltä elämämme näyttää somesta käsin

Punertava auringonlasku, kaveriporukan tapaaminen, söpö koiranpentu. Kaikki asioita, joiden kohdalla iskee pieni paniikki. Tästä on saatava kuva! Kuvia otetaan muistoksi, mutta myös entistä enemmän sosiaalista mediaa varten. Oli kuvan ottamisen syy mikä hyvänsä, niitä otetaan älypuhelinaikakaudella aivan liikaa.

Minulle kuvien ottaminen on ajoittain huvia, mutta melko usein myös sisäisen pakon sanelemaa hetken pilaamista. Tärkeiden tilanteiden tallentaminen menee liian pitkälle, jos itse kuvista tulee tärkeämpiä kuin käsillä olevasta hetkestä.

Vietimme hiljattain juhlia. Tunsin pettymystä niiden jälkeen, koska en ottanut yhtään kuvaa itsestäni juhlavaatteissa ja laittautuneena. Pettymykseni taustalla on sanonta: Pics or it didn’t happened, kuvia peliin tai mitään ei oikeasti edes tapahtunut.

Pieni ääni sisälläni nalkuttaa, että hieno hetki meni ihan harakoille, koska en ikuistanut itseäni. Nyt kukaan ei näe, kuinka onnellinen sinä päivänä olin.

Sanonta on somepaineiden ytimessä. Keskitymme liikaa siihen, miltä elämämme näyttää somesta käsin.

Sosiaalisen median idea on käsittääkseni ollut se, että saamme pidettyä yhteyttä ja jaettua elämäämme ystäviemme kanssa entistä helpommin. Sometilit ovat muuttuneet brändäysvälineiksi, joiden avulla jokainen voi luoda itsestään tarkkaan harkitun kuvan.

Jospa kuitenkin räpsisin kuvia ja jakaisin niitä ystävilleni ilman taka-ajatuksia täydellisestä sometilistä. Someammattilaiset olkoon erikseen.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.