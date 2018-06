Kolumni: Oman elämäni Ronja Ryövärintyttärenä ex-metsissä kukkiva raha ahdistaa

Haaveilin pienenä olevani Ronja Ryövärintytär. Ilmoitin vanhemmille, että älkää ihmetelkö, jos seuraavana aamuna herään aikaisin. Olen mennyt metsään, leikkimään ja keväthuutoja kehittelemään.



En jaksanut herätä. Metsä kuitenkin inspiroi, edelleen.



Minusta on kasvanut luonnonsuojelija ja ympäristöahdistuja. Ympäristö ahdistaa, koska tuntuu, ettei pieni ihminen voi valtavaa ilmastonmuutosmörköä uhmata.



Ympäristö ahdistaa myös siksi, että vaikka itse kuinka yrittäisi, on niitä, jotka eivät usko, yritä tai jaksa ajatella ympäristön tilaa ja tulevaisuutta. Kuten niitä tärkeitä, tulevaisuuden metsiä.



Minun metsäni on ryteikkö, jossa kaikki puut, kasvit ja eläimet saavat kukoistaa. Metsä on kuitenkin myös tulonlähde.



En ole asiantuntija, mutta sillä ei tässä asiassa ole oikeastaan väliä. Tiedän nimittäin sen, että metsillä on monia arvoja, ja olennaisin kysymys onkin, mikä arvo asetetaan etusijalle.



Kauheaa on katsoa niitä metsiä, jotka on hakattu maata myöten ja jätetty siihen. Toisin kuin mielikuvieni metsässä, ei avohakkuun jäljiltä olevassa ex-metsässä kukoista juuri mikään.



On erittäin ilahduttavaa, että monet metsänomistajat pyrkivät jo nyt välttämään avohakkuita ja että kansalaisaloite pyrkii torjumaan avohakkuut valtion omistamissa metsissä.



Mutta sitten on vielä niitä, jotka pyrkivät kiertämään koko asian. Rahaa on saatava, ymmärtäähän sen. Mutta sitä en ymmärrä, että raha mellastaa maailmassa pysyvästi ykköspaikalla, ja kaikki muut arvot tulevat kakkosena.



Ympäristöarvot tuntuvat olevan kaikille erittäin tärkeitä, kun niistä kysytään. Käytännössä raha ratkaisee ja konkreettiset ympäristöteot jäävät jalkoihin.



Tehtäisiinkö kompromissi, kuljetaan käsi kädessä, talous ja ympäristö? Haasteena ihan älytön, koskeehan se koko yhteiskunnan ajattelutapaa. Se on kuitenkin muuttunut jo monesti historiassa, miksei nytkin.