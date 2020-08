Kolumni: On yhdentekevää torjuuko kasvomaski koronavirusta, koska epidemian pysäyttämiseen ikävä ja hikinen kangaspala on verraton

Huoleton koronakesä päättyi torstaina. THL antoi kuukausien vatvomisen jälkeen suosituksen kasvomaskien käytöstä.

Ajoitus oli erinomainen. Lappeenrannan lintukodossa kesää on vietetty toukokuusta asti lähes normaalisti, mutta torstaina kerrottiin uudesta tartunnasta. Samalla tartuntatauti muistutti luonteestaan, kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoi jopa kymmenien altistuneen juniorien pesäpallo-ottelussa.

Toisesta aallosta on puhuttu pelolla kuukausikaupalla, mutta nyt kun se on ovella, aalto ei ainakaan pääse yllättämään ketään.

Suomessa ehdittiin käydä kummallista maskikeskustelua lähes puoli vuotta. Moni vaati maskipakkoa, sillä ne nähtiin tärkeimpänä keinona, jolla viruksen leviäminen pysähtyy.

Maskien toimivuudesta ei kuitenkaan ole tieteellistä näyttöä, ja joissain tapauksissa niistä voi olla jopa haittaa.

Monessa muussa maassa maskipakkoja on nähty ja määräyksiä on myös vastustettu kuin ihmisoikeusloukkauksina. Toisissa paikoissa niistä on tullut sosiaalinen normi.

Suomessa keskustelu ehti jäädä taka-alalle, kun viruksen leviäminen käytännössä pysähtyi ilman maskejakin. Riitti, että ihmiset pysyivät kotona eivätkä tavanneet toisiaan.

Nämä maskithan ovat oikeasti aika ikäviä kapistuksia. Naama hikoaa ja hengittäminen on vaivalloisempaa. Lisäksi käyttäjä helposti altistuu omalle hengitykselleen.

Korvientauksia hiertää ja jatkuvasti tuntuu siltä kuin maskia haluaisi säätää, vaikka siihen ei saisi koskea.

Tätä tekstiä kirjoittaessani kokeilin käyttää netistä tilattua kangasmaskia. Alku meni melko kivuttomasti, mutta tunnin käytön kohdalla oli pakko luovuttaa. Ajatus lakkasi kulkemasta ja tuntui, etten pystynyt enää keskittymään. Tosin oletan, että olen tässä keskimääräistä herkempi.

Silti maskeihin tottuu, kuten kuka tahansa maaliskuusta asti niitä käyttänyt sairaanhoitaja voi kertoa.

Jatkuvassa käytössä maskit käyvät kosteiksi ja niitä pitäisi olla jatkuvasti pesemässä tai vaihtamassa. Pidän kuitenkin maskin käyttöä pienenä hintana, jos se auttaa edes vähän pitämään toisia ihmisiä turvassa.

Ja jos maskiin ei totu, ainakin maskisuositus vähentää mielenkiintoa lähteä tarpeettomasti ihmisten ilmoille.

Kesän aikana ehdin huolestua siitä, miten ihmiset muistavat ottaa viruksen vakavasti, kun toinen aalto tulee. Siksi nyt annettu maskisuositus on niin tärkeä.

Kasvomaski on maailman paras post-it -lappu. Se tuntuu omalla naamalla ja näkyy vastaantulijoiden kasvoilla, joten etäisyyksiä tulee pidettyä kuin itsestään.

Siksi on yhdentekevää miten hyvin maski suojaa pisaroilta ja mikroskooppisilta viruksista. Sen tärkein tehtävä on pitää epidemia mielessä.

THL:n suositushan ei ole mikään maskipakko. Ja hyvä niin, koska kaikki eivät maskia voi käyttää. Siksi ei ole suotavaa lähteä huomauttelemaan julkisilla paikoilla liikkuville maskittomille.

Tosin ne, joille toisten kasvomaskit aiheuttavat tarpeen aukoa päätä tai alkaa yskimään äänekkäästi, voisivat pitää maskiraivonsa omana tietonaan. Tahallaan yskiville pitäisikin tarjota poliisilakiperusteinen putkareissu.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan verkkotuottaja.