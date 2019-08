Kolumni: Odotin elämäni kesää, mutta sain vesisadetta ja juurihoidon — "Laske odotuksia" on paras neuvo kesän bucket listilla

Onpa ihanaa, että tulee syksy! Saa vain olla, eikä iltaisin ole pakko lähteä mihinkään. Tällaista puhetta on kuulunut ainakin omassa kuplassani, jossa vihoviimeistä kesäviikonloppua on odotettu hartaasti. Loppuu tämä hitonmoinen suorittaminen, ja pääsee arkeen lepäämään.



Kesä on suomalaisten sudenkuoppa. Sitä kovasti odotetaan, suunnitelmia tehdään ja bucket listeja laaditaan. ”Tänä kesänä aion ainakin...” alkoivat toiveikkaat lauseet vielä toukokuussa.



Heinäkuun lopussa kuitenkin huomataan, ettei mistään tullut mitään tänäkään kesänä. Ei ehtinyt loikoilla laiturilla, koska piti hikoilla häissä ja rippijuhlissa. Ja koska edellä mainituista tapahtumista piti julkaista kuvia netissä, ei onnistunut suunniteltu somepaastokaan. Perhana.

Loppuu tämä hitonmoinen suorittaminen.





Parisuhteetkin ovat koetuksella. Kesä on tunnetusti avioerojen kulta-aikaa, ja kriisihän siinä iskee, jos ei lööpeissä lupailtuja seksihelteitä tulekaan.



Kesään ja elämään minulla on tarjota vain yksi neuvo: laske odotuksia.



Itse odotin elämäni kesää, mutta sain vesisadetta ja juurihoidon. Olisi voinut mennä huonomminkin.