Jani Halmeen kolumni: Ihanan tylsät vaalit – Mouhoamisen lakipiste on saavutettu

Perustin vuosituhannen alussa ystäväni kanssa nettisivun nimeltään Kyttääjät.net. Kyseessä oli Etelä-Suomen Kerrostalokyttääjät ry:n kotisivu, kaikkien asumisrauhasta ja naapuritarkkailusta kiinnostuneiden oma palvelu. Hittipalvelusta löytyi valvontavinkkejä, haastatteluja ja kyttäysuutisia.



Nyt voin paljastaa sivustomme olleen silkkaa palturia. Oikeasti kaikki julkaisumme olivat täysin mielikuvituksen tuotetta. Halusimme vain pilailla suvaitsemattomuuden ja kiristyneen netti-ilmapiirin kustannuksella. Yritimme keksiä niin päättömiä uutisia ja nettikommentteja, että jokainen ymmärtäisi, ettei moista maailmaa oikeasti voisi olla olemassa. Saatikka tulemassa.

Hittojako tässä rähjäämään.

Vähänpä tiesimme. Tiedon valtatie ruuhkautui valeuutisista ja keskustelupalstojen kiivaista törkykommenteista. Nettikeskustelut jatkoivat sakeutumistaan ja ihan perusjärkevät ihmiset alkoivat syytää toisilleen ilkeyksiä sosiaalisessa mediassa. Nimittely ja tahallinen väärinymmärtäminen siirtyivät netistä osaksi koko yhteiskuntaa. Mutta. Toivoa on taas!



Väitän, että mouhoamisen lakipiste on saavutettu. Yhä useampi meistä on kyllästynyt jatkuvaan julkiseen riitelyyn. Keskustelusään lauhtuminen näkyy etenkin presidentinvaalien tenteissä. Niitä on syytetty tylsiksi, eikä edes valtakunnan virallisen riidankylväjän Paavo Väyrysen mukaantulo sähköistänyt paneeleja. Ehdokkaat ovat aistineet yleisen asenteen rauhoittumisen. He tietävät, ettei löylyä kannata heittää, jos kiuas on kylmä. Ja nyt se on. Emme kerta kaikkiaan jaksa innostua dramaattisesta vastakkainasettelusta. Semminkään nyt, kun talouskin on lähtenyt kasvuun. Hittojako tässä rähjäämään.



Vaalit ovat kesken ja ehdokkaiden erot on saatava esiin. Toivon silti valinnan tapahtuvan tämän miellyttävän ilmapiirin vallitessa. Välillä on ihanaa, kun on rauhallista. Tylsääkin. On aikaa vaikka vähän tarkkailla, mitäs se naapuri tänään oikein puuhaileekaan.



Jani Halme

jani.halme@outlook.com

Kirjoittaja on parikkalalainen Suuren Journalistipalkinnon voittaja.