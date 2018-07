Mänttäri: Raivaa ensin se vintti, joka on korvien välissä

On heinäkuu ja lomakausi heppeimmillään. Laiturinnokat notkuvat työn raskaan raatajista, joiden sorvit ovat jääneet pyörimään tyhjää. Puhtaanvalkoiset kalenterin sivut lepattavat kuin lakanat kesätuulessa, ei ole kiire mihinkään. On vihdoinkin aikaa pysähtyä ja hengitellä rauhassa, on aikaa antaa ajatusten virrata vapaasti, on aikaa pohtia omaa elämäänsä.