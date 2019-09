Kolumni: Muistatko, että lentoliput lähetettiin postissa ja Kanarialle lennettiin vain kerran vuodessa? Harvoin lentämisen aika ei palaa, kun tropiikkiin ja takaisin pääsee alle 500:lla eurolla

Syksyjen kohokohta vuosituhannen alkupuolella oli aina se päivä, kun isä pyysi minua ja veljeäni hakemaan kioskilta matkatoimistojen esitteitä. Niitä lehteiltiin, hotellien uima-altaita vertailtiin, parhaita kohteita ympyröitiin. Pohdittiin, että Kanariansaarille, Bulgariaan vaiko Kyprokselle? Piti harkita tarkkaan, koska vuodessa tehtiin tasan yksi matka.



Talven viikon lomamatka vaati tavallisesti tienaavalta perheeltä säästämistä, sillä lennot eivät olleet yhtä edullisia kuin nykyään. Suuri rahallinen panostus sai muotonsa, kun lentoliput postitettiin kotiin kirjekuoressa. Tuntui juhlavalta.



Sittemmin kirjeitse lähetettävistä lentolipuista tuli mobiilisia, ja yhtä lailla moni muu asia on matkustamisessa muuttunut 20 vuodessa. Maanantaina tuhannet suomalaiset kuulivat lomalentonsa peruuntuneen, kun brittiläinen matkayhtiö Thomas Cook hakeutui konkurssiin ja näin keskeytti tytäryhtiönsä Tjäreborgin toiminnan.



Maailman vanhimman matkanjärjestäjän tuho symboloi yhden aikakauden loppua. Juhlavissa kuorissa postitettujen lentolippujen ja kerran vuodessa tehtävien pakettimatkojen aika on ohi.



Paluuta kohtuullisesti lentämiseen on vaikea nähdä. Matkustamisesta on tullut monille itsestäänselvyys ja maailman näkemisestä perustarve, josta on vaikea luopua, vaikka kuinka vaikutumme ilmastoaktivisti Greta Thunbergin puheesta.



Huvilentelijät lentävät niin kauan kuin lentoja myydään pilkkahinnalla. Helsingistä tropiikkiin ja takaisin pääsee alle viidelläsadalla eurolla.