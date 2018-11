Alatalo: Kylästä kaupunkiin — luontoidylli vaihtui kaupungin vilskeeseen

Nii mistä sää oot?

Tuttu kysymys uudelle paikkakuntalaiselle. Arvaan jo reaktion, kun vastaan: ”Mie oon Taipalsaarelta.”

Vaikkei sitä ääneen sanottaisi, kysyvät toisen kurtistuneet kulmat: ”Ai mistä?”

Viidentuhannen asukkaan kunnasta muuttaneelle Tampere tuntuu suurelta. Joka kulman takana odottaa uusi kahvila tai ravintola laajoine ruokavaliovaihtoehtoineen. Kulttuuritapahtumia on niin paljon, että pää on pyörällä. Olisi hirveästi tehtävää ja nähtävää.

Bussit kulkevat kymmenen minuutin välein, ellei useammin — jopa viikonloppuisin! Taipalsaarella bussia sai odottaa arkisin vähintään tunnin, jos ei ensimmäiseen ehtinyt. Täällä bussikuskit eivät ehdi jäädä rupattelemaan tai tiedä jo valmiiksi, millä pysäkillä jäät.

Kylässä voi tuntua pysähtyneeltä — kaupunki on aina liikkeessä.

Vain murto-osa kasvoista on täällä tuttuja. Tuntuu vapauttavalta, ettei jokainen vähänkään saman ikäinen tiedä nimeäsi tai jotain, mitä sanoit tai teit kymmenen vuotta sitten. Toisaalta kaipaan kylän erityislaatuista yhteisöllisyydentunnetta. Jos tunnistan tamperelaisen kaupungin ulkopuolella, ei keskustelunavaukselle riitä syyksi vain se, että molemmat ovat Tampereelta.

Ikävöin sitä, että humisevan tuulen ja lintujen laulun kuulee muulloinkin kuin myöhään yöllä. Ettei luontoa tarvitse etsiä, se on joka puolella läsnä. Että Saimaan aallot, peikkometsät sekä kirkas tähtitaivas ovat kaikki ovenavauksen päässä.

On mahdotonta sanoa, kumpi on parempi: kylä vai kaupunki. Kylässä tuntee lähikaupan hyllyt ulkoa — kaupungissa lähikauppa on oikeasti lähellä. Kylässä et jumitu liikennevaloihin ikuisuudeksi — kaupungissa et tarvitse autoa. Kylässä voi tuntua pysähtyneeltä — kaupunki on aina liikkeessä.

Kyse on pikemminkin siitä, mitä tarvitsee missäkin elämäntilanteessa eniten. Kylässä on enemmän aikaa ja tilaa ajatuksille, kaupungissa on enemmän mahdollisuuksia niiden toteuttamiselle.

Eeva Alatalo

eeva.alatalo@hotmail.com

Kirjoittaja on psykologian opiskelija.