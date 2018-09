Kolumni: Kun totuussammakko kylässä kävi ja tunnelman pilasi

Oululainen kunnallispoliitikko sai tällä viikolla potkut palkkatyöstään, kun hän käytti valtuuston puheenvuorossaan ilmaisua ”ihmisroska” kuvaamaan päihdeongelmaisia kaupunkilaisia. Kärsämäen koulun rehtori puolestaan hyllytettiin virasta tämän vähäteltyä koulussa tapahtunutta seksuaalista ahdistelua Ylen MOT-ohjelman haastattelussa. Kumpikin heistä on jälkikäteen selitellyt sanomisiaan, mutta ei siinä itku auta kun savet on jo housussa.



Tapausten yhteydessä on puitu sitäkin, olivatko sanojen seuraukset liian ankarat. Kaikiltahan nyt joskus lipsahtaa suusta sammakoita. Siinä on kuitenkin eroa, heittääkö roisia läpändeerosta kavereiden kesken mökkisaunassa vai valtuuston kokouksessa, valtakunnanmediasta puhumattakaan.

Sanat luovat todellisuutta, sanoilla on valtaa. Ja vallan mukana kulkee aina vastuu. Tämä pitäisi jokaisen sanoja julkisesti pyörittelevän aina muistaa.

Hyytävintä näissä molemmissa tapauksissa on se, etteivät nämä ihmiset ole mielipiteineen yksin. He vain tekivät näkyväksi sen, mitä liian moni muukin päässään pyörittelee. Että kadut pitäisi puhdistaa narkomaaneista ja muusta epämääräisestä aineksesta, että seksuaalinen ahdistelu nyt vaan kuuluu elämään, sori siitä, pojat on poikia, koettakaa kestää.



Lausunnot eivät siis kerro vain sanojistaan, vaan myös yhteiskuntamme koko ajan kovenevista asenteista. Tilastojen valossa Suomi on naisille EU:n toiseksi turvattomin maa. Mitä muutakaan voi olettaa, jos jo koulussa vähätellään fyysisen koskemattomuuden merkitystä ja suljetaan silmät seksuaaliselta ahdistelulta? Ja kun katsoo nykyistä hallituspolitiikkaa, ei jää epäselväksi millaiset siivoustalkoot ovat käynnissä: köyhät ja muut kulueriksi luokiteltavat joutavat surutta lakaisukoneen alle.

Mutta älkää sitä nyt ääneen sanoko. Menee kiva tunnelma pilalle.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan valokuvaaja.