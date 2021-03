Kolumni: Kulttuurin toimijat ovat saaneet koronavuonna pelkästään pitkän nenän, ja Etelä-Karjalallekin taitaa jäädä pandemiasta Musta-Pekka käteen

Tää se päivä on, lauloi Muska Babitzin vuonna 1977.

Se oli tämä päivä vuosi sitten, 12. maaliskuuta, kun istuin kaupunginteatterin pienen näyttämön katsomossa seuraamassa Red Nose Companyn (RNC) esitystä Don Quijote. Se on romaanitaiteen perusteos (1605–1615) ja kertoo köyhästä ritarista, joka lähtee taistelemaan vääryyttä vastaan ja puolustamaan sorrettuja, mutta päätyykin tappelemaan tuulimyllyjen kanssa.

RNC on Eero Ruuskasen ja Tuukka Vasaman vuonna 2005 perustama klovneriaan erikoistunut teatteriryhmä, joka Lappeenrannan esityksessään ennusti sen olevan viimeinen teatterikappale tontilla.

Heitto ei ollut pellempi.

Seuraava päivä toi tapahtumaperuutukset, ja kulttuurialojen esiintyjien kalenteri tyhjeni kuin taikaiskusta, minkä jälkeen meidän kaikkien, mutta varsinkin kulttuurialan työläisten elämä on ollut taistelua tuulimyllyjä vastaan.

Koronavuoden aikana punaisten nenien pitäjät ovat saaneet pitkän nenän.

Baarit ovat tapahtuma-alustoja

Julkisuudessa koronan taltuttaminen on ollut lähinnä keskustelua mahdollisuudesta sulkea ravintolat. Matkailu- ja ravintola-alan yhdistys Mara on saanut paljon sekä julkisuutta että koronatukea, vaikka ei tätä jälkimmäistä lähimainkaan riittävästi omasta mielestä.

Harva on, omasta mielestä.

Baarit ovat keskeisiä ajanvietepaikkoja, mutta viime vuosina niiden ajanvietteestä leijonanosan on tuottanut jokin muu kuin alkoholi tai ruokailu. Jokaisen kuppilan nurkassa on yleensä trubaduuri tai visailija, jonka tehtävä on saada jengi sisään, kun juoma ja ruoka eivät porukkaa sinne yksin heitä.

Ravintolat ovat toisin sanoen tapahtumateollisuuden alustoja, ja tapahtumateollisuus on yhdessä baarien kanssa ottanut kovaa hittiä koronasta, mutta sille on tukien myöntämisessä ollut tarjolla pelkkää kylmää kättä.

Ja jos poistuu hetkeksi baarista, vaikkapa kunnallisiin kulttuurilaitoksiin, näkyy tapahtumateollisuuden kyykyttäminen vielä selvemmin.

Kuka muistaa valtakunnallisia uutisia maakunnan menetyksistä tai niiden merkityksestä?

Stam1nan keulahahmo Antti Hyyrynen esimerkiksi on verotietojen mukaan ansainnut viime vuosina vähän enemmän kuin Lappeenrannan kaupunginorkesterin intendentti Milko Vesalainen ja vähän vähemmän kuin teatterinjohtaja Iiris Rannio vuodessa.

Jokainen heistä on oman alansa ammattilainen, mutta silti vain yhden on pitänyt olla lakki kourassa hakemassa apurahoja elantonsa turvaamiseksi koronavuonna.

Tarkoitus ei ole syyttää kunnallisia kulttuurilaitoksia, vaan valaista kulttuurialan sisäistä epäsuhtaa sen erilaisten tekijöiden välillä.

Ehkä se on ammatinvalintakysymys, mutta tuntuu silti kummalta. Jos olisi altis uskomaan salaliittoteorioihin, olisi varsin vaivatonta uskoa haluun näivettää vapaan kulttuurin kenttä.

Paljonko Etelä-Karjala saa menetyksistään takaisin?

Etelä-Karjala on mediatietojen mukaan menettänyt miljoona euroa päivässä sen jälkeen, kun itäraja meni koronan takia kiinni. Kuka muistaa valtakunnallisia uutisia maakunnan menetyksistä tai niiden merkityksestä?

Oma päivittäinen media-annokseni on vyöryttänyt kyllä Lapin matkailun merkitystä, Länsi-Pohjan kauttakulkuliikenteen paikallisia perusteluita tai Viron-lauttojen välttämättömyyttä Helsingin ja Tallinnan välillä, mutta eteläkarjalaisesta kurjistumisesta ei juuri tiedoteta valtakunnallisesti, vaikka Venäjän vastaisen rajan sulkeminen oli tärkeä käännekohta taistelussa koronan kanssa.

Sulun pitävyys, siis rajalla tehtävä testaus, pääsi hetkeksi julkisuuteen, mutta muuten on ollut aika hiljaista.

Mahtaako moinen jatkua silloin, kun alueille jaetaan tukea koronan aiheuttamasta kadosta?

Moni toivonee, että itärajan ylittäminen olisi vaikeaa myös pandemian jälkeen.

Mutta silloinkin käteen jäisi entisen korttipelin Musta-Pekka, joka ei muistaakseni tiennyt hyvää pelissä menestymiselle.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.