Kolumni: Kesätapahtumien kovaa ydintä löytyy Imatralta ja Ylämaalta

Jossain kaupungissa on maailma näytteillä. Mitä täällä on? Aina samoja pieniä ilmiöitä. Eikä vieläkään tuulivoimaa...

Helsinkiläisten taideopiskelijoiden kotikaupunkiaan mollaava 1990-luvun lopun kappale soi päässä Muukon suoralla. Lappeenrannasta löytyy tuulivoimaa Kuutostieltä, ja sitä pitkin pääsee Imatralle, jossa on maailma näytteillä. Viime viikolla teatterin näkökulmasta, tänä viikonloppuna moottoripyörien sivuvaunussa.

Mistä maailma löytyy täältä? Kansainvälisen yliopistokaupungin maailmallisimmat tapahtumat ovat Balettigaala ja Ylämaan jalokivimessut. Tanssitapahtuma on 10-vuotias, kivimessut vanhin tapahtuma Etelä-Karjalassa.

Niissä molemmissa on samanlainen tausta kuin Imatran alkukesän vetonauloissa tai takavuosien BB-festivaaleilla. Vankka henkilökohtainen intressi ja osaaminen sekä paikallinen perinne tapahtumien järjestämisessä.

Lappeenranta on pannut tapahtumajärjestämisensä kuntoon ja helpottanut sitä verkkopalveluilla. Keskustelu palveluremontista käynnistyi, kun kaupungin tontille tunki kerralla kaksi uutta musafestivaalia vuonna 2013.

Lappeenranta voittaa Imatran musiikkitapahtumissa 9—1 tänä kesänä.

Rakuunarock ja Lappeenrannan yöt olivat kaivoon kannettua vettä. Yöt siirtyi muutamaksi vuodeksi Imatralle, jossa tapahtumajärjestäminen oli organisoitu uusiksi jo aiemmin.

Vuoksen kaupunki näytti peittoavan ison naapurinsa, vaikka olikin menettänyt oman BB-lippulaivansa, joka tämän kesän tapahtumassa näyttäisi etsivän uutta kasvua. Lappeenranta voittaa Imatran musiikkitapahtumissa silti 9—1 tänä kesänä ja Lemikin 3—1.

Maailmallisuus ei ole tässä itseisarvo, vaan symboloimassa autenttisuutta. Lappeenrannan kesän isot tapahtumat ovat luonteeltaan kuin ketjumyymälä. Niillä on sama sapluuna ja tuote kaikissa kaupungeissa, mikä saa aina pelkäämään Lappeenrannan öiden kaltaista tulevaisuutta. Kestävintä täälläkin on ollut omaehtoinen ainutlaatuisuus, jota ei samassa muodossa voi löytää muualta. Musiikissa esimerkki tästä on LprHCFest.

Hoppareiden ja punkkareiden jokakesäisen kokoontumisajon kova ydin taitaa olla yhtä timanttinen kuin jalokivikylä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.