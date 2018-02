Kolumni: Hölmöys tekee viisaaksi, sillä ainut vakio on muutos "Uusi elämäntilanne ei automaattisesti tarkoita tyhjästä aloittamista eikä jokainen uusi askel mittariston nollaamista." Minna Mäkinen

Tänään on tiistai. Sen verran tiedän, en juuri muuta. Tänään on nimittäin päivä, jonka jälkeen kalenterini kokee hurjan muodomuutoksen. Viimeksi samanoloinen synkronointi kahden elämänvaiheen välillä tapahtui puoli vuotta sitten muuttaessani takaisin synnyinkaupunkiin. Voiko elämäänsä elää ja kalenteriaan täyttää puoli vuotta kerrallaan? Niin. Katsoisin käyttöohjeesta, mutta pesin ja linkosin sen.

Kengänkärkeni osoittavat jälleen kohti uutta. Maailma on kertaalleen opettanut, että päätöksissä tärkeää on tunnistaa ero joustavuuden ja harkitsemattomuuden välillä. Jälkimmäiseen kuulunevat sarjaimpulsiivit, jotka eivät voi sitoutua edes voileipään. Kumijuustoreissaria ikuisesti pakoon juoksemalla ei kuitenkaan saavuta mitään. Jatkamalla saavuttaa, sillä eteenpäinmeno vaatii enemmän kuin pysähtyminen.

Maailma on kuiskannut senkin, että joskus eteenpäinliike tapahtuu muutosten kautta. Uusi elämäntilanne ei automaattisesti tarkoita tyhjästä aloittamista eikä jokainen uusi askel mittariston nollaamista. Se voi tarkoittaa myös vaihteen vaihtamista. Sarjaimpulsiivin sukulainen, kaukokatseisempi sarjaspontaani, syö näes samaa voileipää. Välillä vain eri maisemissa.

Vaihtuvissa maisemissa näkee niitäkin, jotka eivät koskaan irtaannu tai heittäydy. Ymmärrettävästi laskeutuminen voi kirpaista kun opas pullottaa rullana etutaskussa. Eniten sivuilla painavat sanat ovat välittömyys, vaistomaisuus ja omaehtoisuus, ovathan ne lähes synonyymejä hölmölle.

Jos näin on, niin silloin tällöin kannattaa olla hölmö. Se viisastaa. Joku kyseisen valaistumisen kokenut sen sanoi: loppupeleissä ainut vakio on muutos. Mikäli siis pääset käyttöohjeessa yli puolen välin, laita pikimmiten valkopesuun.





Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja.