Kolumni: Kauneuskirurgialla ei enää tavoitella vain ikuista nuoruutta vaan myös mahdottomia muotteja — On vaarallista luulla, että kaiken saa kyykkäämällä

Varhaisimpia havaintojani kauneusleikkauksista oli näyttelijä Hunter Tylon hurja muodonmuutos milleniumin aikoihin. Kauniiden ja rohkeiden Taylorin naama näytti televisiossa pelottavan kireältä, nenä pieneltä ja huulet kivuliaan turpeilta. Muistan nuorena tyttönä miettineeni, miksi Taylor teki kasvoilleen noin.



Lapsuuden kuplassani, vuosituhannen vaihteen lappeenrantalaisessa tehdaskaupunginosassa, kauneusleikkauksia ei näkynyt katukuvassa. Kaukaan kioskilla näin, että myös keltaisissa lööpeissä päiviteltiin Taylorin kasvoja. Lehtien viesti oli yhtä järkyttynyt kuin ajatukseni: nainen on pilannut kasvonsa!



Sittemmin asenteeni kauneusleikkauksia kohtaan on loiventunut. Jokainen saa tehdä omalle vartalolleen mitä haluaa, eikä kenenkään pitäisi joutua sietämään kehon ilkeää kommentointia — oli leikelty tai ei. En tiedä, haluaisinko muokata ulkonäköäni, jos vaikka loukkaantuisin onnettomuudessa tai ikäännyttyäni. En pidä ajatusta mahdottomana.



Mutta nykyään jo parikymppiset haluavat leikata ja täyttää itseään ajan ihanteiden mukaiseksi. Kauneuskirurgialla ei enää tavoitella pelkästään ikuista nuoruutta vaan myös mahdottomia muotteja: jättimäisiä takamuksia pikkuruisilla vyötäröillä, pulleita huulia ja kapeita neniä. Sellaista kauneuden kuvastoa, jota voi opiskella Instagramissa.



Sosiaalisen median tähtiä seuraavat miljoonat nuoret, ja siksi esikuvien pitäisi tuntea vastuuta kertoa avoimesti heille tehdyistä kauneustoimenpiteistä.



On vaarallista luulla, että kyykkäämällä saa Kardashianien takapuolen.



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.