Kolumni: Pidä vedystäsi kiinni — Naakoista ärtyminen on vain immuunijärjestelmän häiriö

Roskaruoka koukuttaa ja pimenevä vuodenaika pistää mässäilemään. Tämähän on taas todistettu Lappeenrannan kauppatorilla, jossa naakkojen kerrotaan häiritsevän ihmisten ruokarauhaa.

Kerran lihapiirakkaa maistaneet naakat haluavat nauttia niitä joka päivä ja napsivat kuulemma syksyn tullen yhä ahneemmin piirakoita ihmisten hyppysistä.

Ihan kuin moni ei muistaisi, että opportunisteja ovat muutkin lajit kuin ihminen.

Anteeksi vain, hyvät torikioskien pitäjät, tarkoitus ei ole moittia antimianne. Piirakat ovat makoisia, mutta päivittäin nautittuna ne nyt vain eivät ole varsinaista terveysruokaa naakoille sen enempää kuin ihmisille.

Eläinten häiriökäyttäytyminen on aihe, joka nousee esiin säännöllisesti. Hanhet paskovat, lokit kirkuvat, varikset hyökkäilevät ja naakat käyttäytyvät ikävästi. Petoeläimistä nyt puhumattakaan.

Joskus tuntuu, että eläimistä valittamisessakin on kyse eräänlaisesta allergiasta eli immuunipuolustusjärjestelmän häiriöstä. Kun kosketus luontoon ja eläimiin on vähentynyt, pienikin ärsyke tulkitaan vihamieliseksi hyökkäykseksi ja seurauksena on ylireagointi.

Naakka ei enää ole rauhoitettu laji, joten epäilemättä pian nousee esiin vaatimuksia hävittää niitä — sehän on usein ihmisen helppo tapa ratkaista ongelmia.

Naakat ovat fiksumpia. Torilla kerrotaan, että huonosti käyttäytyvää on naakkojenkin joukossa erityisesti nuoriso. Vanhat naakat eivät torilla työskentelevien mukaan piirakoita jahtaa, mikä kielii siitä, että ne ovat jo hoksanneet, mikä käytös on toivottavaa ja mikä ei.

Ei mitenkään voi ymmärtää, että ihminen ei pysty pitämään puoliaan pientä naakkaa vastaan. Tilaisuus tekee varkaan, joten pitäkää piirakoistanne kiinni älkääkä ruokkiko naakkoja!