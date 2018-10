Ison-Kristiinan alikulkutunnelissa puhelimeni värisee. Eteeni ilmestyy valtava, 3-metrinen peikko, joka käy välittömästi kimppuuni.

En ehdi miettiä mitä tehdä, mutta vaistonvaraisesti yritän torjua hirviön tulipallolla. Loitsu onnistuu, ja peikko lähtee livohkaan. Puhelimeni kertoo minun saaneen kokemuspisteitä.

Tällaiseksi kuvittelen lisätyn todellisuuden version klassisesta Dungeons & Dragons -roolipelistä. Harmikseni kukaan ei ole sellaista vielä julkaissut.

Oikeastaan Pokémon Go ei ollut peli ollenkaan.

Yli 800 miljoonaa pelaajaa kerännyt Pokémon Go julkaistiin kesällä 2016. Nyt puhelinsovelluksen suosio on hiipunut, mutta se on edelleen hyvin pelattu esimerkiksi Lappeenrannan alakouluissa.

Pokémon Go nousi mielettömään suosioon, vaikka pelinä se on umpisurkea. Oikeastaan Pokémon Go ei ollut peli ollenkaan, vaan virtuaalisten hirviöiden keräilysovellus. Silti ihmiset eri puolilla maailmaa jäivät koukkuun, keräilivät pokémoneja ja kävelivät miljarditolkulla kilometrejä.

On ihmeellistä, ettei Pokémon Go:n menestystä ole kyetty toistamaan edellisten kahden vuoden aikana. Ehkä pelin kehittäneellä Niantic-yhtiöllä on yhä vuosien etumatka kilpailijoihin nähden. Nianticin taustalla vaikuttaa hakukoneyhtiö Google sekä pelijätti Nintendo, joten perus-startupilla tuskin on saumoja samaan.

Harry Potter saattaa kohta olla ainoa vaihtoehto roolipelinnälkääni. Niantic kehittää kaikessa hiljaisuudessa J.K Rowingin tarinoihin perustuvaa lisätyn todellisuuden peliä.

Parhaimmillaan tuleva Harry Potter -peli saattaa olla juuri sitä mitä kaipaan: Koukuttava roolipelimaailma, johon on helppo uppoutua ja joka saa lähtemään ulos pelaamaan. Kosketusnäytöllä loitsun onnistumisen voi perustaa ranneliikkeeseen kuten Potter-kirjoissakin.

Pahimmillaan Harry Potteristakin saadaan tehtyä Pokémon Go:n kaltainen epäpeli, jolla saadaan helposti kerättyä rahat pois alakouluikäisten vanhemmilta.

Toivon että myös aikuisempaan makuun tehdylle fantasiapelille olisi kysyntää. Mikä olisi hauskempaa kuin pysähtyä työmatkalla loihtimaan hirviöitä suohon? Tai lähteä kavereiden kanssa puhdistamaan pahuuden pesää yliluonnollisista olioista?

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan ilmiötuottaja.