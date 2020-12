Kolumni: Lappeenrannassa kuukuppimaalaus oli liian raju yliopiston seinälle, kun taas Skotlannissa jaetaan ilmaisia kuukautissuojia – Julkisen paikan sideautomaatti normalisoi menkkoja, eikä tulevaisuudessa enää tarvitse pelätä rapistelua koulun vessassa

Ympäri maailmaa uutisoitiin hiljattain merkittävästä tasa-arvoteosta. Skotlanti oli päättänyt ensimmäisenä kansakuntana maailmassa tarjota kaikille tarvitseville ilmaiset kuukautissuojat.

Parlamentti äänesti "kuukautissuojalakialoitteen" puolesta yksimielisellä päätöksellä: äänet jakautuivat 121–0. Jatkossa tamponeja ja siteitä jaetaan ilmaiseksi julkisten rakennusten wc-tiloissa.

Kuukautisköyhyyttä vastaan vuosia kampanjoinut Skotlannin parlamentin jäsen Monica Lennon sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että kenenkään ei pitäisi joutua murehtimaan siitä, mistä he seuraavaksi saavat kuukautissuojia.

Menkat tosiaan on rahareikä. Esimerkiksi brittiläinen The Independent -lehti on laskenut, että keskivertonainen kuluttaa elämänsä aikana lähes 5 700 euroa hygieniatuotteisiin.

Kuukautissuojien hinta todella on liikaa heille, jotka joutuvat laskemaan, miten rahat riittävät ruokaan. Suomessa on satojatuhansia pienituloisia, mutta keskustelua ilmaisista siteistä ja tamponeista käydään varsin vähän.

Kliinistä mönjää mainoksissa

Lakialoitteen puolustaminen oli taloudellisesta näkökulmasta tärkeä tasa-arvoteko, mutta ei pelkästään sitä. Se myös nosti kansainväliseen keskusteluun kuukautisiin liittyvän häpeän.

Opettajan tai kavereiden kanssa ei kehdannut jutella. Olin tottunut kliiniseen mönjään telkkarissa. Me kaikki olimme.

Vuosien ajan televisiossa on mainostettu kuukautissuojia näyttämättä pisaraakaan verta. Tahra siteessä on useimmiten ollut jotain sinistä geelimönjää. Meidän kolmekymppisten ja vanhempien mieliin kuukautishäpeä on kylvetty jo lapsena, kun tuijotimme noita mainoksia.

Läheisteni kanssa on onneksi voinut puhua kuukautisista, mutta silti muistan, että häpesin menkkoja ja yritin vaihtaa siteen koulun vessassa rapistelematta suojapaperia.

Kuukautiseni alkoivat alakoulun neljännellä luokalla pyytämättä ja yllättäen. Hävetti. Mietin, miten selviäisin liikuntatunneista, sillä vuosin kuin seula paksuun, yöksi tarkoitettuun siteeseen.

Kiitos sosiaalisen median, kuukautisista puhutaan yhä avoimemmin, ja nuorimpien sukupolvien kuukautishäpeä todennäköisesti lievenee.

Kaikkea ei kuitenkaan voi laskea somekanavien varaan. Seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen pitäisi lähteä kotoa ja koulusta, mutta sen taso vaihtelee radikaalisti. Yhä on vanhempia, joiden kanssa nuoret eivät voi puhua kuukautisista saati lähteä side- tai tamponiostoksille.

Mielikuvat ovat tiukassa. Kuukautisia on kautta historian pidetty ällöttävänä asiana ja naisten lyömäaseena: onks siul menkat, vai miks oot tommonen?

Kuukuppi ei sopinut seinälle

Kuukautisten tabuluonteisuudesta kertoo sekin, että runsas viikko sitten Lappeenrannan yliopiston seiniltä sensuroitiin kuukupin, eli kupin muotoisen kuukautissuojan, kuva.

LAB-ammattikorkeakoulussa kuvataiteilijaksi opiskelevan Senni Koskenvesan kurssityö, kuukupin kuvan sisältävä maalaus ei ollut tiloista vastaavan henkilön mielestä sovelias koulun aulaan.

Koskenvesa kertoi tapahtumasta Instagram-tilillään, ja päivitykseen tuli lukuisia närkästyneitä viestejä.

Myöhemmin taiteilija sai yliopistolta pahoittelut ja pyynnön saada laittaa teos vielä esille.

Skotlannin päätös on niin tärkeä siksi, että kun turvallisia suojia jaetaan ilmaiseksi julkisissa tiloissa, siteitä saavat myös ne nuoret, joiden kotona kuukautisista ei kerrota.

Tämä ei poista sitä faktaa, että seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen täytyy kehittyä roimasti. Myös Skotlannin parlamentin jäsen Monica Lennon totesi, että suojien jakamisen lisäksi koulutukseen on panostettava, jotta kuukautisiin liittyvät häpeä ja salailu saadaan kitkettyä.

Julkisten paikkojen sideautomaatit ovat kuitenkin hyvä alku kuukautisten normalisoinnissa. Suojapaperin rapistelun vessanpöntöllä ei pitäisi tuntua enää missään.