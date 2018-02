Kommentti: Lupaus talvihoidon lisäpotista vie ojasta allikkoon — Aurauskulut ovat pois päällystämisrahoista

Liikenneministeriön lupaus kahden miljoonan euron lisäpotista teiden talvihoitoon vie vähintäänkin neljän tien risteykseen.

Kun teitä pitää aurata useammin ja tehokkaammin, se kaluaa rahaa päällystämiskuluista, joten pikipoikia ilmaantuu teille tulevana suvena harvempaan.

Kehnoihin päällysteisiin pesiytyy uusia sudenkuoppia entisten sekaan. Siitä taas seuraa väistämättä, että tiet ovat entistä huonommassa kunnossa ottamaan vastaan seuraavan talvi-syksy-talven vesisateet ja sohjon. Vuoronperään.

Korjausvelalla on sellainen ikävä taipumus, että se vain kasvaa ja kasvaa. Kun itäsuomalainen autoilija arvioi seurauksia, ne näkyvät jo nyt varsin selvästi täkäläisellä alemmalla tieverkolla ja myös valtateillä.

On tieosuuksia, jotka pitäisi oikeasti päällystää koko leveydeltään, eikä vain paikata pahimpien urien kohdalta sieltä täältä. Useampi tiemestari on myös joutunut jättämään jemmaan teitä, joita ei edes kyetä päällystämään, ennen kuin perustukset on korjattu.

Rahapula ei hellitä siitä, että rahaa siirtää taskusta toiseen.

Halvemmaksi tietysti tulee, jos varoittelee kuopista etukäteen ja alentaa ajonopeuksia entistä pitemmillä tieosuuksilla. Sitä odotellessa, että päällysteteitä aletaan rullata takaisin sorapinnalle.