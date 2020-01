Kolumni: Saimaa-ilmiö on mahtava Troijan hevonen, josta jokaisen lappeenrantalaisen pitäisi innostua

Kulttuuripääkaupungille on luvassa 12 miljoonaa euroa valtiolta, mutta eripuraiselle Saimaan alueelle sen todellinen arvo olisi mittaamaton.

Olisiko teillä hetki aikaa puhua Saimaa-ilmiöstä? Saimaan alueen kulttuuripääkaupunkihanke on nimittäin parasta, mitä Lappeenrannalle voi tapahtua.

Mutta miten saada ihmiset uskomaan? Jo pelkkä lause "Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026" aiheuttaa haukotuksia.

Siksi ehdotan seuraavia sääntöjä: Kaukaisesta Savonlinnasta puhuminen on kielletty. Samoin vuodesta 2026 tai kulttuuripääkaupunkihankkeesta.

Pidetään keskustelu Saimaa-tasolla.

Kaikkia eteläkarjalaisia tarvitaan

Saimaa-ilmiön sytyttäjät Saimi Hoyer, Sari Kaasinen ja Jani Halme saapuivat nostattamaan uskoa Lappeenrannan Kehruuhuoneelle torstaina. Puhuttiin matkailusta, Etelä-Karjalan hienouksista ja lappeenrantalaisista paikallispersoonista, kuten muukkosista ja nuijamiehistä.

Salissa olleet satakunta ihmistä ainakin syttyivät, mutta paikalla oli lähinnä päättäjiä ja kulttuuriväkeä. Sari Kaasinenkin heitti tuntevansa melkein kaikki yleisön jäsenet.

Onnistuakseen Saimaa-ilmiö vaatii, että kaikki Saimaan alueen asukkaat, saimaalaiset, saadaan puhaltamaan yhteen hiileen. Kehruuhuoneeseen kokoontuneesta joukosta on pitkä matka siihen, että 125 000 eteläkarjalaista toteuttavat Saimaa-hanketta yhdessä: Osallistuvat tapahtumiin, toivottavat tulijat tervetulleiksi tai vaikka jakavat kuvia somessa.

Kai Skyttä Saimaa-ilmiö on ainutlaatuinen mahdollisuus myös Etelä-Karjalan matkailulle. Arkistokuva.

Turulle hyötyä 260 miljoonaa euroa

Vastoinkäymisistä saatiin esimakua, kun Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli hankkeen rahoitusta. Noin 840 000 euron rahoitusosuus kuulostaa mikkeliläisistä hurjalta tuelta kaupungille-joka-jääköön-nimeämättä, kun eteläsavolaiset ovat vuosia riidelleet sote-asioista.

Vanhoihin kaunoihin takertuminen on absurdia. Saimaa-ilmiö toisi alueelle 12 miljoonaa euroa valtion rahoitusta ja mittaamattomasti matkailueuroja. Alueelta on kerättävä sen päälle 9 miljoonaa, jotta 21 miljoonan euron budjetti saadaan kasaan.

Yhtäkkiä meillä on miljoonaluokan projekti, joka pakottaa eripuraiset ja etäiset serkukset yhteen.

Hankkeen puuhamiehet vetoavat Suomen edelliseen kulttuuripääkaupunkiin Turkuun, jonka laskettiin hyötyneen omasta vuodestaan 260 miljoonan euron edestä.

Ehkä numero on niin suuri, että sitä on mahdotonta käsittää, saati uskoa. Maailmakin on muuttunut 15 vuodessa, eikä kulttuuripääkaupunkius ehkä enää muunnu suoraan matkailunäkyvyydeksi. Viime vuosikymmenen alussa esimerkiksi sosiaalinen media oli vielä alkutekijöissään.

Troijan hevonen pakottaa yhteistyöhön

Saimaa-ilmiön arvoa ei kuitenkaan voi mitata pelkissä tuotoissa. Hanke on mahtavin Troijan hevonen, jota saimaalaiset voivat toivoa.

Alueen matkailussa on väsymiseen asti puhuttu yhteistyöstä, Saimaan brändäämisestä ja tunnetuksi tekemisestä. Vuodesta toiseen yhteistyö näyttää jäävän puheiksi.

Yhtäkkiä meillä on miljoonaluokan projekti, joka pakottaa eripuraiset ja etäiset serkukset yhteen. En usko hetkeäkään, että Saimaa-ilmiö jäisi yhden vuoden mittaiseksi älähdykseksi, vaan yhteistyökuvioista tulee pysyviä. Se on todellinen Saimaa-ilmiö.

Ei ehkä ansaita, mutta tarvitaan

Tittelistä kilpailee kolme suomalaista kaupunkia. Tiedät-kyllä-minkä lisäksi mukana ovat Tampere ja Oulu.

Jos Suomi haluaa esitellä hienointa mahdollista kulttuurikaupunkia, on valinta itsestäänselvä: Tampere on ainoa oikea.

Jos taas mietitään missä hankerahoille on eniten käyttöä, Itä-Suomen näivettyvissä pikkukaupungeissa on pahin elinvoimapula. Kun nostetaan Saimaata, sijoituksella olisi myös suurin pysyvä vaikutus koko Suomen matkailuun.

Saimaa-ilmiö on jotain mitä emme ehkä ansaitse, mutta ehdottomasti tarvitsemme. Siksi jokaisen on aika innostua siitä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan verkkotuottaja.