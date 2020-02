Kolumni: Oletko jo julkaissut Facebookissa kuvan kuuluisasta kaksoisolennostasi? Saanko arvata: hän on joku oikein kaunis ihminen

Onko Paula Vesala muka Juice Leskisen näköinen? Ei minusta, vaikka heillä onkin vähän samanlaiset silmälasit ja Vesala Instagram-tilillään niin väittääkin.

Suosittu muusikko oli kuin kuka tahansa meistä tavan tallaajista ottaessaan osaa doppelgänger- eli kaksoisolentohaasteeseen, joka on noroviruksen lailla kiertänyt sosiaalisessa mediassa viime viikkoina. Siinä ihminen postaa oman kuvansa lisäksi kuvan henkilöstä, jonka näköiseksi häntä on joku joskus sanonut. Sitä ei saa siis itse päättää, keneen julkkiseen samaistuu.

Se jonka näköiseksi ihmistä sanotaan pitää olla jollakin tavalla tunnettu oikea tai fiktiivinen hahmo. Minä en siis voisi laittaa omaa ja isäni kuvaa vierekkäin, vaikka minua onkin usein kutsuttu liian kuumassa pestyksi Kauko Kukkolaksi.

Tai siis tietenkin voisin laittaa, mutta siinä ei olisi mitään hauskaa. Mutta kun Vesalaa sanotaan Juicen, Kari Tapion tai röökiaskin varoituskuvan muian näköiseksi, lopputuloksessa on hauskaa ja yllättävää kierrettä, jonka jälkeen katsomme Vesalaa aivan uudella tavalla. Se on sellainen visuaalinen imitaatio.

Jotain muutakin samaa meissä on kuin pelkkä ulkonäkö

Tällä kuvalla hämäsin muutamaa Facebook-kaveriani, he luulivat Drew Barrymorea minuksi, which was nice.

Sata vuotta sitten minulta kysyttiin kerran junassa, olenko se Kari Suomalaisen tytär Lilli Suomalainen. En ollut.

Pari vuotta sitten vaihdoin Facebookin profiilikuvaksi kuvan Drew Barrymoren roolihahmosta elokuvassa Miehet elämässäni, ja muutama fb-kaveri luuli kuvan olevan minun kuvani. Samaa erehdystä tuskin olisi tapahtunut, jos olisin laittanut kuvan Barrymoren roolihenkilöstä elokuvassa Charlien enkelit.

Ai että tuntui hyvälle, kun ihmiset sanoivat minua Drew Barrymoren näköiseksi. Siis voinko minä olla noin kaunis ja kuuluisa!

Katselin kuvaa tarkasti ja mietin, että kyllä juu-u kyllä ihmiset ovat ihan oikeassa: meissä on Drew'n kanssa samaa näköä ja koska olemme kaksoisolentoja, meissä on taatusti jotain muutakin samaa kuin ulkonäkö. Siis samalla tavalla kuin täysnimi- tai syntymäpäiväkaimoilla tuntuu aina olevan joku kohtalokas yhteys.

Aloin heti miettiä, mihin elokuvaan seuraavaksi haluaisin mukaan.

Opettajan mielestä olin kuin Miss Piggy

Kaarina Naski Lilli Suomalainen.

Lilli Suomalainenkaan ei tuntunut loukkaukselta, sillä ei kai kuka tahansa päässyt 1980-luvulla Jallun kanteen. Miss Piggyssä sen sijaan oli yläasteella vähän nieleskelemistä, varsinkin kun kaksoisolentoni oli opettajani keksimä. Järkeilin että ehkä – tai siis toivottavasti – ulkonäköä enemmän yhteneväisyyttä oli asenteessa ja äänessä.

Miss Piggy olisikin mitä erinomaisin ironinen doppelgänger. Yhdellä kuvalla karistaisin itsestäni kaiken turhamaisuuden ja ikään kuin väittäisin, etten juurikaan välitä, olenko kaunis vai en.

Voisin selata somea ja naureskella muiden kuville Cindy Crawfordeista ja muista kuuluisista kaunottarista ja komistuksista, että voi te pinnalliset ihmiset. Ja syvällä sisimmässäni toivoisin koko ajan, että joku kommentoisi Miss Piggy -kuvan alle, että ethän sinä Liisa ole yhtään emakon näköinen, vaan pikemminkin sinussa on jotain samaan kuin Drew Barrymoressa.

Tykkäisin sydämellä siitä kommentista ja tavoittelisin mahdollisimman vilpitöntä äänensävyä kysyessäni: "Ai onko sinun mielestäsi?"

Minä, Liisa Kukkola sata vuotta sitten.

Jos itseään katsoisikin toisen silmin

Kaksoisolentohaaste on juuri niin höpsö kuin somehaasteet yleensäkin. Ilma on sakeana kaikkien tarinoista, jotka eivät oikeasti kiinnosta ketään muita, koska kaikilla on niin kova kiire kertoa omaa tarinaansa.

Sen verran tässä haasteessa on kuitenkin kannatettavaa, että jospa ihmiset näiden doppelgängereiden avulla alkaisivat nähdä itsensä enemmän toisten silmillä. Ne kun usein ovat huomattavasti armeliaammat kuin omat.