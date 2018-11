Kolumni: Pikkujoulujen aika tuo kaivattua piristystä työn ja arjen keskelle

Pikkumustat mekot, korkokengät ja kimaltavat korut. Kävellessäni kauppakeskuksen käytäviä en voi olla huomaamatta, että vuoden juhlakausi on alkanut. Marraskuun alkaessa on yritysten ja yhteisöjen pikkujoulujen juhlinta kuumimmillaan. Juhlat ovat monelle odotettu tapahtuma, johon myös todella panostetaan. Hankitaan uusi juhla-asu ja käydään kampaajan kautta juhlapöytään. Meillä on monenlaisia odotuksia ja mielipiteitä pikkujoulujen suhteen. Aterian pitää olla runsas ja nuukailla ei saisi juomissakaan. Elämykset ja viihdyttävä ohjelma kuuluu sekin onnistuneeseen juhlaan.

Yritysten järjestämillä pikkujouluilla on suuri merkitys. Varsinkin nyt kun työnantajia ja työntekijöitä on aiheetta asetettu vastakkain irtisanomiskiistan kärjistyttyä. Juhlat luovat ja vahvistavat kaivattua yhteisöllisyyttä. Juhliin panostamalla halutaan näyttää, että välitetään työtekijöistä. Viestitään arvostuksesta. Pikkujoulut eivät koskaan ole negatiivisten uutisten paikka, vaan siellä nostetaan esille saavutuksia ja kiitellään osaavaa henkilökuntaa.

Merkitystä juhlakaudella on myös elinkeinoelämälle. Esiintyvät taiteilijat tekevät ison osan vuoden tilistä. Ravintoloille ja viihdeyrityksille aika merkitsee kassakoneen kiihtyvää kilinää. Taksiyrittäjät, kampaamot, vaate- ja kenkäkaupat, hotellit ja monet muut yritykset hyötyvät ihmisten juhlinnasta pimeimmän vuodenaikamme keskellä. Myös yhteiskunta hyötyy eikä pelkästään Alkon myynnin noususta, joka saa huippunsa jouluviikolla. Verotuloja kilahtaa valtion kassaan ihan mukavasti kulutuksen kasvaessa.

Nyt juhlitaan ja nautitaan! Jaksamme taas pyhättömät härkäviikot ja arjen aherrukset. Joulunodotuksen aika on ihanaa.

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja.