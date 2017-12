Päätoimittajalta: Vuoden stressaavin kuukausi vetää viimeisiään – robotit muuttuvat taas ihmisiksi

Joulukuussa tapahtuu ihmeitä. Perheissä nuoriso näkee punahattuisia kääpiöitä tien pientareilla, naapurin pihalla ja liiterin takana. Sisarusten kiistely vaimenee säännöllisin väliajoin.

Aikuisväestöltä tämä jää kuitenkin huomaamatta, koska havainnointikyky on alentunut merkittävästi. Täysikasvuiset yksilöt ulkoistivat kasvatusvelvoitteensa Korvatunturiin väelle jo kuun alussa. Ne itse alkoivat muuttua roboteiksi marraskuun puolella. Nyt yläpäästä kuuluu enää pihinää ja suhinaa, koska kovalevy käy kierroksilla.

Teoriassa joulukuussa voi tapahtua ihan mitä vain – vaikka lapsi unohtua tien laitaan tunniksi tai pariksi odottamaan, kun vanhempi huhkii maailmaa valmiiksi työpaikalla.

En nyt tietenkään sano, että oikeasti kukaan lastaan unohtaisi. Kukaan vastuullinen ihminen ainakaan. Esimerkiksi vaikka päätoimittajatason vastuullinen ihminen.

Onnellisuuden ohimenevä hetki lienee joulunakin läsnä, jos robottipäät ja jännitystä kihissyt pesu onnistuvat aidosti kohtaamaan toisensa.

Joulukuu rassaa meitä eniten. Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan tämänvuotisen kyselyn mukaan 22 prosenttia suomalaisista ilmoittaa kokevansa stressiä juuri silloin. Tammikuussa vastaava luku on vain yhdeksän prosenttia.

Kaamos vaikuttaa. Eletään vuoden pimeintä aikaa, ja ihmisen elimistö toimii laiskemmin kuin valoisalla.

Samaan aikaan lähestyy vuodenvaihde. Toimistossa pitää saada sata asiaa hoidettua, jotta tammikuun ensimmäisenä päivänä hommat rullaavat. Kirjaston palvelutiskillä saattaa pidellä hiljaista, mutta kaupan kassoilla pyyhitään hikeä lahjaostosten kanssa.



Työelämän kiireen lisäksi stressiä aiheuttaa joulu. Suurin osa suomalaisista juhlii sitä jollain tavoin. Jos juhlijoita on enemmän kuin yksi, perinteet pitävät usein pintansa.

Jouluna ihminen haluaa toistaa kaikki hyvät muistot, jos niitä on lapsuudessa kertynyt. Havaintojeni mukaan suhtautuminen perinteiden muuttamiseen on sitä kielteisempää, mitä alhaisempi on juhlivan kokoonpanon iän keskiarvo. Lapset ovat konservatiiveja.

Pihisevillä robottipäillä yritetään sitten toteuttaa kaikki tarpeelliset toimet, jotta kaikille syntyisi hyvä joulumieli: kortit, lahjat, laatikot, rosollit, kuusi, siisti koti, pulkkamäki, joulupukki ja piparit. Stressikäyrää nostaa erityisesti se, jos rahasta on tiukkaa.

Toki elämässä aina välillä stressaa. Menestyjät mitataan kuitenkin tulevaisuudessa kuulemma sillä, kuka osaa välillä vetää lonkkaa. Samalla mittarilla voinee mitata joulun onnistumista. Viimeistään tänään on aika jättää suorittaminen sikseen.

Parhaita tapoja stressin hoitoon ovat sosiaaliset suhteet. Onnellisuuden ohimenevä hetki lienee joulunakin läsnä, jos robottipäät ja jännitystä kihissyt pesue onnistuvat aidosti kohtaamaan toisensa.



Ps. Psst. Terveisiä Tonille. Sovitaanko, että pidetään tämä meidän välisenä? Kiitos kuitenkin soitosta. Siitä ei enää mennyt kuin kahdeksan minuuttia, niin jo olin noutamassa lastani sieltä tien laidasta.