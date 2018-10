Miten hittomaisen cool on olla älyllinen olento! Kelatkaa nyt: jotta voimme lukea ja (edes yrittää) ymmärtää tätä tekstiä, on meidän silmämme, ajatuskykymme ja kulttuurimme tehnyt penteleellisen upeaa kehitysduunia. Miten siisti evoluutiokaari savanniapinoilta! Me olemme Mount Everestillä sojottavan pronssikeihään kärki, Telluksen kaikkien aikojen mestarillisin judanssi. Mutta silti me tuhoamme ympäristömme ja aiheutamme orjuutta ja köyhyyttä.

Mutta onneksi universumissa on muutakin älyllistä jengiä. Pakkohan täällä on olla. On liian lesoa väitellä, että me olisimme ainut fundeeraava lössi näillä kulmilla. Ufot ja alienit, mitä mageimmissa olomuodoissaan, klöntteinä tai kokonaisina kosmoksina, naureskelevat tälle samalle aiheelle jollakin mystisellä kommunikointitavalla... Joko iloisesti prisman taajuuksia vilkutellen, tai sykkimällä lempeitä sähköaaltoja. Mutta silti ne lentävät pian tänne kiekoillaan orjuuttamaan ja tuhoamaan meidät kaikki.

Ihmiskunta rakentaa par'aikaa digitaalista keinoälyä, yrittäen tehdä siitä mahdollisimman tehokkaan menopelin. Haluamme luoda oppivan, tietojaan luovasti soveltavan, uutta keksivän ja jopa ihailtavan arvaamattomasti toimivan tsydeemin työvoimaksemme, uudeksi parhaaksi ystäväksemme. Todellinen The End, maailmamme uhka numero uno, raa'alla konekontrollilla ja lasersäteillä karkulaisia ammuskeleva yliolento syntyy ihmisestä itsestään. Tai siis on jo syntynyt. Emme aluksi tunnistaneet sen uhkaa, sillä se on kasvottomana esittänyt olevansa ainoastaan palvelijamme. Tunnemme sen nyt nimellä Internet. Pian tunnemme sen Omnipotentiana. Kirottu älykkyys, siitä onkin loppupeleissä pelkkää harmia! Tämän on ymmärtänyt jokainen orjuuttaja ja köyhyyttäjä kautta historian.

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja-kitaristi ja Medialouhos-tuotantoyhtiön ohjaaja.