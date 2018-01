Antti Häkkäsen kolumni: Tiedustelulainsäädäntö vastaa muuttuneen turvallisuustilanteen haasteisiin

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi. Pitkään luotimme siihen, että ulkorajojen valvonnalla saadaan riittävästi kontrolloitua Euroopan sisäisen turvallisuuden riskihenkilöitä. Turvallisuusuhat ovat muuttuneet yhä vaikeammiksi tunnistaa. Erityisesti uusi haaste on ollut Euroopan sisällä tapahtuva radikalisoituminen. Turvallisuusuhkien ollessa yhä monimutkaisemmista taustoista tulevia sisäisiä ja ulkoisia uhkia, tarvitaan uusia keinoja.



Lainsäädännössä on varauduttu hyvin perinteisiin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Haasteita on ilmennyt tilanteissa, joissa tiedustelutiedon perusteella saadaan tietoa turvallisuusuhkista ilman tietoa konkreettisesta rikosepäilystä. Nykyisin turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet on sidottu pääosin siihen, että tarvitaan konkreettinen rikosepäily ja epäiltävä henkilö. Tämä jättää aukon viranomaisten toimivaltuuksiin tilanteissa, joissa on tieto muualta saadusta turvallisuusuhasta.

Tästä syystä hallitus on valmistellut esitystä siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännöiksi. Suomi on yksi harvoja valtioita, joissa ei ole lainsäädäntöä tiedustelutoiminnasta. Tarkoituksena on varmistaa viranomaisille riittävät toimivaltuudet turvallisuusuhkiin reagoimiseen.

Lisävaltuudet viranomaisille tarvitsevat myös tehokasta valvontaa.

Tulen esittämään perustuslain muuttamista tähän lainsäädäntöön liittyen. Tarkoituksena on tasapainottaa yksityisyyden suojan ja kansallisen turvallisuuden välistä rajanvetoa, mahdollistaen turvallisuuden kannalta välttämättömiä toimivaltuuksia.



Lisävaltuudet viranomaisille tarvitsevat myös tehokasta valvontaa. Oikeusministeriössä on valmisteltu esitykset tehokkaasta tiedustelutoiminnan valvonnasta. Tavallisen suomalaisen yksityisyyteen ei puututa. Tiedustelun tulee kohdistua vain turvallisuuden kannalta riskialttiisiin asioihin. Tavoitteena on, että viranomaisemme saavat lisäkeinoja maamme turvallisuudesta huolehtimiseen ja valvonnalla huolehditaan, että valtuuksia käytetään oikein.



Antti Häkkänen

antti.hakkanen@eduskunta.fi

Kirjoittaja on oikeusministeri (kok).