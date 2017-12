Kolumni: Trump, Putin ja Rakettimies lämmittivät poliittista ilmastoa vuonna 2017

Vuosi lähenee loppuaan ja on sopiva aika pohtia, mitä siitä jäi käteen. Mistä 2017 muistetaan, kun vuosia pannaan järjestykseen?

Maailmanhistorian näkökulmasta ei suuria tapahtunut – ellei sitten vielä jäljellä olevina päivinä tapahdu jotakin mullistavaa. Voi tietysti olla niinkin, että tänä vuonna on jo käynnistynyt jokin tapahtumaketju, joka ei vielä näy, mutta tulee silmille myöhemmin.



Pian vuoden hallinnut Donald Trump esimerkiksi on saattanut käynnistää prosesseja, joiden lopputulos käy ilmi vasta tulevina vuosina. Trump ei usko ihmisen vaikutukseen ilmastonmuutoksessa, mutta poliittisen ilmaston lämpenemisen hän on ainakin aiheuttanut toimillaan.

Viina saa edelleen suomalaiset liikkeelle.

Kun Trump valittiin arvelin, että virka tuo järjen tai ainakin virkakoneisto panee hänet ruotuun. Voittopuhekin vaalien jälkeen lupaili maltillisuutta, mutta erehdyin. Koko vuosi on mennyt ihmetellessä Trumpin twiittejä ja toilailuja. Amerikkalaismedian mukaan Trump pääsi lähimmäksi järkevyyttä silloin, kun hän seisoi presidentti Sauli Niinistön vierellä.



Trumpin möläytyksistä Kim Jong-unin nimittely Rakettimieheksi kyllä oikeasti huvitti. Pohjois-Korean johtaja on toinen poliittisen ilmaston kuumentaja. Hänkin on pompottanut maailmaa tempauksillaan ja saanut hien pintaan ainakin Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Kun Trumpin ja Kimin lisäksi mukaan otetaan kolmas presidentti eli Vladimir Putin, niin on koolla Kolmen tunarin trio maailmaa pyörittämässä.



Kotimaassa uutisia hallitsivat valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien lisäksi perussuomalaiset, viina ja feminismi, jotka kiteytyivät kansanedustaja Hakkaraisen yksittäissyöksyyn persujen pikkujouluissa.

Viina saa edelleen suomalaiset liikkeelle. Kun eduskunta viime viikolla päätti laskea neloskaljan kauppoihin, niin se voi toteutua jo 1.1. 2018. Onkohan mitään lakia saatu Suomessa noin nopeasti voimaan!



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Kirjoittaja on mielipidetoimittaja.