Alatalo: Hätäillen kohti uudistuksia — Lukiolainen jää muutosten jalkoihin

Suuret muutokset ovat riepotelleet lukiota viime vuosina. Siirryttiin uuteen opetussuunnitelmaan ja opiskelu sähköistettiin yo-tutkintoa myöten.

Näiden muutosten pidempiaikaisia vaikutuksia ei vielä edes tiedetä, kun suurissa pöydissä kaavaillaan jo seuraavaa uudistusta: Ylioppilaskokeiden painoarvon lisäämistä jatko-opintoihin hakiessa.

Suurissa pöydissä kaavaillaan jo seuraavaa uudistusta.

Yksi idea tässä on pääsykoestressin hellittäminen. Stressihän ei kuitenkaan poistuisi vaan kasaantuisi yhä nykyistä enemmän kirjoitusten ajalle. Ainakin itseäni yo-kokeissa lohdutti se, että koepäivänä voimattomaksi vetänyt migreeni ei määrittäisi tulevaisuuttani, vaan vielä olisi mahdollista päästä sisään pääsykokeella.

Muutoksen myötä lukion ensimmäisellä pitäisi olla selkeä käsitys, mitä tahtoo tulevaisuudessa tehdä, jotta tietäisi mitä kannattaa kirjottaa, ja siten osaisi valita oikeat kurssit. Lähes joka alalla painotetaan jotakin ainetta enemmän kuin toista, jolloin sen kirjoittaneet saavat etulyöntiaseman.

Toinen ajatus on välivuosien määrän vähentäminen. Monille on syntynyt illuusio laiskottelevista nuorista, jotka yrityksen puutteessa ajautuvat pitämään välivuoden. Joillekin se on tapa ladata akkuja, toisille lisäaika jatkosuunnitelmien pohdinnalle. Useille se ei kuitenkaan ole tietoinen valinta, vaan seurausta siitä, ettei sisään pääse — kouluun pääsijöiden määrät kun ovat monella koulutusalalla suhteettoman pieniä.

Nuoria palvelisi parhaiten, jos sisään voi päästä joko ylioppilastodistuksella, pääsykokeella taikka näiden yhdistetyllä pistemäärällä. Näin yksittäinen päivä ei pilaa mahdollisuuksia, mutta toisaalta yo-kokeisiin panostamalla voi päästä suoraan sisään.

Tämä kaikki tuntuu näyttävän isoissa pöydissä kovin erilaiselta kuin täällä ruohonjuuritasolla. Täällä, missä nämä muutokset oikeasti koetaan.

Eeva Alatalo



Kirjoittaja on Lappeenrannan Kimpisen lukion ylioppilas.