Kolumni: Kaikki päättyy joskus – elämässä kauheinta ja kauneinta on luopuminen

Olin äskettäin mukana saattojoukoissa pieneläinklinikalla, kun sisareni kissan maallinen vaellus tuli tiensä päähän. Tilanne on tietenkin hirvittävän surullinen, mutta samaan aikaan siinä oli myös jotakin hyvin kaunista: sairas ja kärsivä olento sai nukahtaa rauhallisesti ikuiseen uneen ja vapautua tuskistaan. Pidän sitä suurimpana rakkauden tekona mitä olla voi, vaikka ihmisen surkeaksi osaksi jääkin lähteä kotiin tyhjän kantokopan ja särkyneen sydämen kanssa.

Luopuminen on kamalaa, tekstasin siskolleni vielä samana iltana. Sillä sitä se todellakin on, koska meidät on rakennettu takertumaan toisiimme kiinni. Kun vastasyntyneen ihmislapsen käteen antaa sormensa, hän tarttuu siihen lujasti. Loppuelämä meneekin sitten irtipäästämisen opettelemisessa.

Pystymme kyllä tarjoamaan lemmikeillemme armokuoleman, mutta omassa elämässämme raahaamme usein sitkeästi mukanamme paljon sellaista, mikä korisee jo henkitoreissaan. On toimimattomia ihmissuhteita, huonoja työpaikkoja, koettuja vääryyksiä ja vastoinkäymisiä ja niistä syntynyttä katkeruutta, joille sitkeästi tarjoamme tekohengitystä, koska irtipäästäminen on liian pelottavaa.

Pelottavaa siksi, että luopuessamme joudumme katsomaan peiliin ja rakentamaan itsemme uudestaan. Kuka olen ilman tätä ihmistä, tätä työtä, kuka olen jos en olekaan tällainen? Ne ovat kammottavia kysymyksiä, eikä ole ihme että moni jättää ne kysymättä, vaikka ei kannattaisi. Sillä niin paljon surua ja pettymystä syntyy siitä, ettemme osaa luopua tarpeeksi ajoissa. Tai että uskottelemme asioiden olevan ikuisia, vaikka mikään ei ole.

Olemme täällä lopulta vain lainassa toistemme luona, maailmankaikkeuden mittakaavassa suorastaan naurettavan pienen hetken käsi kädessä ja poski vasten pehmeää turkkia. Ja juuri siinä on koko elämän kauneus, siinä on kaikki.

Minna Mänttäri

Kirjoittaja on taiteen sekatyöläinen.

