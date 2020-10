Kommentti: Burgereita, kebabia ja pizzaa, vaikka maailmalta voisi ammentaa mitä vain – Lappeenranta kaipaa lisää Mae Westin kaltaisia kokeilijoita makukirjonsa laajentamiseen

Leipä on arkiruokaa ja täytetty leipä tavallinen eines ympäri maailmaa. Ehkä täytetyn leivän pohjoissaksalaisen version suosio selittyy tätäkin taustaa vasten.

Ennen hampurilaisia suomalaista kansallisruokaa olivat kebabit ja pizzat, joiden asema on toki edelleenkin luja, varsinkin vähäväkisissä maakunnissa, kuten Etelä-Karjalassa.

Lappeenrannassakin on yhä noin 40 kebab-pizzeriaa. Niissä yrittäjän tausta on usein alueella, jossa on paljon falafelia, kebabia ja pitaa rikkaampi ruokakulttuuri.

Miksi vain ne ovat matkanneet maakuntaan, miksei edes joku voisi valmistaa mezejä?

Mezet ovat pieniä lautasella tarjottavia alkuruokia, kuten esimerkiksi erilaisia tahnoja, oliiveja, paahdettuja kasviksia, viininlehtikääryleitä. Lähi-idän naposteltavia, vähän kuin espanjalaiset tapakset.

Nuudeli lienee opiskelijakaupungissa tuttu, joten missä viipyvät pho- ja ramen-keittoluukut?

Fafa'sin menun pienet purtavat ovat vain aavistus näistä.

Hampurilaisten ohella jonkin verran löytyy burritoja, hot dogeja, muita leipiä ja siipiä sekä tacoja, jopa pelmenejä, tarjoilevia paikkojakin.

Hampurilainen on helppoa syötävää. Samanlaista vaivattomuutta ruokana löytyy kenties sushista, jota tarjoavien paikkojenkin määrä on moninkertaistunut Lappeenrannassa puolessa vuodessa.

Yksi asiakas ei elätä sormiruoka- eikä mitään muutakaan paikkaa, mutta japanilaisesta ja laajemmin aasialaisesta keittiöstä voisi ammentaa muitakin juttuja.

Nuudeli lienee opiskelijakaupungissa tuttu, joten missä viipyvät pho- ja ramen-keittoluukut?

Ruoka ei edellytä hifistelyä, pelkästään Mae Westin tyyliä. Aikansa uskalias seksipommi valitsi aina paheen, jota ei ollut aiemmin kokeillut.