Mänttäri: Kaikki Suomen kesävalittajat, yhtykäämme!

Elämässä parasta ja pahinta on se, että itsestään oppii jatkuvasti uutta: olen vihdoin joutunut myöntämään itselleni sen, etten ole kesäihminen. Tai oikeammin, en ole hellekesäihminen.

Tehdään tämä heti selväksi: pidän kyllä oikein kovasti valosta ja lämmöstä. Mutta en pidä persvakoa pitkin valuvasta hikipurosta ja aivotoiminnan lamauttavasta kuumuudesta yhtään sen enempää kuin naamaa ruoskivasta räntäsateestakaan. Ihanteellinen säilytyslämpötila keholleni on +22, mikäli tarkoituksena on pitää minut edes jotenkin toimintakykyisenä: kuumemmassa kone leikkaa kiinni, mikä ilmenee entistäkin hitaampina liikkeinä, tyhjyyteen tuijottamisena ja vakavina käytöshäiriöinä. Öisin lämpötilan on tietenkin oltava vieläkin matalampi, jos mielii nauttia syvästä unesta joka on eduksi muun muassa järjissään pysymiselle. Hikisessä lakanamytyssä pyöriminen inisevän itikkalauman yöpalana ei edistä tätä tarkoitusta.

Nyt ei valiteta, mylväisee topakka kuoro, koska ei kuulema talvisodassakaan valitettu.

Tällaisten tunnustusten tekemisessä on tietysti riskinsä: varmin tapa tulla oman laumansa hylkäämäksi Suomessa on lipsauttaa kesällä, että nyt on kyllä pikkuisen liian kuuma. NYT EI VALITETA, mylväisee topakka kuoro, koska ei kuulema talvisodassakaan valitettu. Ilmeisesti jossakin on päätetty, että koska kärvistelemme suurimman osan vuodesta mörön takapuolessa, tulee kaikki kesän tarjoama ottaa vastaan riemurinnoin, vaikka sitten sisäelimet kiehuen ja hikilammikot silmäkuopissa kuplien. Joko nautit tai sitten itket ja nautit, jukoliste!

Siinä, ettei valiteta, on mukamas olevinaan jotakin sankarillista, vaikka empiirisen kokemukseni mukaan ilon teeskenteleminen silloin kun oikeasti vituttaa on haitallisinta, mitä ihminen voi itselleen tehdä. En suosittele. Hoitakaamme siis mielenterveyttämme reippaasti helteestä ja hyttysistä valittamalla, me kaikki Suomen ankaran kesän kurittamat!

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kesäkuvaaja.