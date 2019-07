Kolumni: Pääsin uimaan kroatialaisessa vesiputouksessa, mutta loman suurin seikkailu löytyi omasta sängystä ja korvien välistä

Suunnitelma usean viikon kesälomamatkasta typistyi yllättäen viikon pituiseksi reissuksi. Tuli vaivoja ja yllättäviä lääkärikuluja, jotka pakottivat paitsi huilaamaan myös kiristämään kukkaron nyörejä.



Tylsää, ajattelin ensin. Pidin itseäni villinä reissunaisena, joka viettää maailmalla kaikki lomansa. Kotiin jumiutuminen vähän jopa pelotti.



Vuosien ajan olen lomaillut liikkuen paikasta ja maasta toiseen. En ole vain ollut. Paluumatkalla lentokoneessa päässäni on jo muhinut tulevia kolumneja ja juttuaiheita. Matkalaukut purettuani olen palannut heti töihin.



Tällä kertaa oleskelin kotona ja mökillä muutaman viikon ilman kummempia suunnitelmia. En juuri lukenut päivänpolttavia uutisia, mutta kuuntelin äänikirjaa unen tärkeydestä. Opin itsekin nukkumaan kokonaisia öitä.



Pidin hurjia televisio-ohjelmamaratoneja. Katsoin kokonaisen tuotantokauden Sillä silmällä -sarjaa. Päivässä. Sadepäivinä makasin sängyssä ja kuuntelin rikospodcasteja. En ollut kenenkään tavoitettavissa.



Saattaa kuulostaa syrjäytymisen esiasteilta, mutta se oli ihanaa. Lorvailu on parasta. Tajusin, että arjessa nukun ja lepään liian vähän. Siihen on tultava muutos.



Vaikka sillä viikon pituisella matkallani pääsin uimaan kroatialaisessa vesiputouksessa, lomani suurin seikkailu löytyi omasta vuoteesta ja korvien välistä.



Nukkua niin sikeästi, että näkee unia on allekirjoittaneelle suuri ihme.







Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.