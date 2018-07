Kolumni: Yksilö ei selviä ilman yhteisöä, eikä yhteisö ilman yksilöä

Oisko hetki aikaa paremmalle maailmalle? Pääsääntöisesti feissarit saavat vastaukseksi tähän ei. Miksi?

Länsimaiset yhteiskunnat ovat yksilökeskeisiä. Individualismissa on hyvät puolensa, mutta äärimmäisyyksissään se kääntyy yksilöä vastaan. Jos yhteisö kärsii, kärsii yksilökin. Auttamalla muita auttaa myös itseään - ihminen on aina osa kokonaisuutta.

Jonkun kaatuessa kadulla auttamisvietti herää helposti. Kun pyydetään apua Afrikan lapsille taikka transihmisille, empatian herättäminen on haastavampaa. Jos ongelma ei kosketa itseä eikä sitä näe konkreettisesti silmiensä edessä, se tuntuu kaukaiselta.