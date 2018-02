Kimmo Tiilikaisen kolumni: Kiertotaloudella muoviongelman kimppuun Elena Liseytseva Helsinki kutsuu, mutta juuret pysyvät Ruokolahden Äitsaaren peruskalliossa, Kimmo Tiilikainen sanoo.

Aiemmin lähes ihmeaineena pidetystä muovista on tullut yksi suurista ympäristöongelmistamme. Vääriin paikkoihin päätyessään muovijätteet pilaavat ympäristöä sekä tappavat vesissä kaloja, lintuja ja nisäkkäitä.



Muovituotteiden laajamittainen valmistus alkoi 1950-luvulla ja maailmanlaajuisesti muovin kulutus kasvaa yhä. Vuonna 2014 muoveja valmistettiin yli 300 miljoonaa tonnia ja vuonna 2050 määrän arvioidaan olevan jopa 1,2 miljardia tonnia. Myös muovien tuotekehitys on ollut moninaista. Sitä käytetään keveiden ja kestävien pakkausten, astioiden ynnä muiden tuotteiden valmistamisen lisäksi muun muassa kosmetiikassa, pesuaineissa ja vaatteissa. Hankalimmin hallittavia ovatkin juuri viimeksi mainituissa tuotteissa käytettävät mikromuovit, joita päätyy ympäristöön jopa puhdistettujen jätevesien kautta.



Muoviongelmaan ei ole yhtä, helppoa ratkaisua. Kierto- ja biotalous onneksi tarjoavat monenlaisia työkaluja haasteen selättämiseen. Kiertotalouden hengessä muovituotteiden uudelleenkäytettävyyttä on parannettava ja käyttöikää pidennettävä paremmalla tuotesuunnittelulla. Kierrätystä tulee tehostaa ja muuhun kelpaamaton muovijäte on saatava tehokkaasti energiakäyttöön. Kierrättämisestä on tehtävä kuluttajille mahdollisimman helppoa kehittämällä jätehuoltoa. Biotalous puolestaan avaa mahdollisuuksia uusiutuvista materiaaleista, kuten puusta, valmistettavien fossiilisten muovien korvikkeiden kehittämiseen. Kaikkiin näihin liittyen meillä suomalaisilla on paljon osaamista, jota on tuettava satsaamalla tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Meistä jokainen voi kerätä roskan päivässä.

Ilman käyttörajoituksia muoviongelmasta tuskin kuitenkaan selvitään. Euroopan komissiolta on kevään kuluessa odotettavissa kertakäyttömuovien rajoittamista koskeva lainsäädäntöehdotus ja mikromuovien käytön rajoittamista kosmetiikassa selvitetään. Myös Ympäristöministeriössä valmistellaan keinoja muoviongelman ratkaisemiseksi sekä kartoitetaan alan tutkimustarpeita.



Muovien haittojen vähentäminen vaatii isoja ja pieniä tekoja. Meistä jokainen voi kerätä roskan päivässä, välttää muovisia kertakäyttöastioita ja kierrättää kodin muovijätteet. Samaan aikaan yhteiskuntamme on otettava ripeitä harppauksia kohti biopohjaista kiertotaloutta.



Kimmo Tiilikainen

Kirjoittaja on asunto-, energia- ja ympäristöministeri (kesk.)