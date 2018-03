Alatalo: Maailmaa tulisi ihastella myös silloin, kun siihen vähiten olisi voimia Kai Skyttä

Selatessani viime syksynä kirjoittamiani matkapäiväkirjoja törmäsin lausahdukseen: ”Kun elämä käy liikaa ahdistamaan, täytyy lähteä katsomaan, kuinka kaunis maailma onkaan.”

Kiitollisuudenaiheita löytää helposti onnellisena. Vielä tärkeämpää olisi kuitenkin osata löytää ne myös silloin, kun arjen harmaa painaa katseen maahan tai kun tragedia mustaa mielen. Silloin, kun joutuu miettimään kaunistellun vastauksen kysymykseen: ”Mitä kuuluu?”

Maailma on kaunis silloinkin, kun sitä on vaikea katsoa. Synkkinä hetkinä on helpompi sulkea silmät, kuin katsoa pimeää valaisevaa kuutamoa, nähdä tähtiloisto. Kuitenkin, jos pystyy nostamaan katseen, siitä saatu voima auttaa jaksamaan eteenpäin.

Elämä koostuu hetkistä ja elämänasenne siitä, kumpiin hetkiin keskittyy: hyviin vai huonoihin. Minä yritän kietoutua niihin, jotka saavat sydämeni pamppailemaan lämmöstä silloinkin, kun en tahtoisi.

Maailma on kaunis silloinkin, kun sitä on vaikea katsoa.

Yritän nähdä, miten maa muuttuu kullaksi auringon laskiessa, pitää toiselle ovea, vaikka jalkojen tekisi mieli kiirehtiä. Katsoa vierasta silmiin ja hymyillä, sillä takaisinsaatu hymy antaa niin paljon. Koetan muistaa pysähtyä ihailemaan luontoa ja huomata kaiken sen pienen hyvän, mitä ympärilläni ihmiset toisillensa tekevät.

Kun toinen suututtaa, yritän muistaa ne hetket, kun pää on painunut toisen olkapäätä vasten – ihan muuten vaan, kun karhunhalaus saapunut perille juuri oikealla hetkellä, kun jaettu itku on muuttunut jaetuksi nauruksi. Pyrin muistamaan kaikki ne kerrat, kun on sanottu ”rakastan sinua” välttämättä sanomatta mitään ja ne hetket, jolloin muistetaan sanoa ääneen kiitos ja anteeksi.

On sanomattakin selvää, ettei elämä ole aina helppoa. Se on kuitenkin hiukan helpompaa, kun oppii huomaamaan kaiken sen hyvän, mitä maailma mukanaan kantaa – ihan joka päivä.

Eeva Alatalo

eeva.alatalo@hotmail.com

Kirjoittaja on Lappeenrannan Kimpisen lukion ylioppilas.