Kolumni: Aina on toivoa, ja itsemurha ei saa olla edes vaihtoehto

Tuhannet posket olivat kyynelistä märät, kun Aviciin muistokonsertissa Tukholman Friends Arenalla soi ruotsalaismuusikon hitti Levels.



Konsertti oli tribuutti viime vuonna Omanin Masqatissa itsemurhan tehneelle artistille. Avicii eli Tim Bergling oli vain 28-vuotias, kun hän riisti itseltään hengen.



Ennen kuolemaansa Bergling kärsi stressistä sekä paniikkihäiriöstä ja sen aiheuttamista muista terveysongelmista. Nyt jättikonsertin tuotto ohjataan mielenterveysongelmien vastaiseen työhön.



Myös Suomessa muistokonsertti nosti nuorten aikuisten pahan olon keskustelunaiheeksi. Asiasta on syytä puhua, sillä suomalaisten nuorten itsemurhakuolleisuus on eurooppalaisittain verrattuna korkeaa.



Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin vuoden 2015 tilastojen mukaan vain viidessä EU-maassa 15–24-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli Suomea korkeampi.



Hiljattain, itsenäisyyspäivän iltana, parikymppinen mies ampui itsensä Lappeenrannan keskustassa.



Nuorilla aikuisilla on lohduton mielikuva avun saamisesta: ajatellaan, että mielenterveysongelmiin ei saa apua, tai ei ainakaan tarpeeksi nopeasti.



Mutta aina on toivoa. Itsemurha ei saa olla edes vaihtoehto.



Esimerkiksi keskussairaalassa sijaitsevaan, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ympärivuorokautiseen mielenterveyspäivystykseen pääsee ilman lähetettä.



Siellä autettiin myös Petra Peippoa (E-S, 16.11.) Lappeenrantalaisnainen on esimerkki siitä, että vaikeista vuosista voi toipua ja itsetuhoisista ajatuksista luopua. Elämän merkityksen löytämisessä saattaa kulua aikaa, mutta jokaisella on paikkansa.



Tänä päivänä 19-vuotiaan Peipon sanoissa on paljon lohtua: ”Nyt asiat ovat hyvin”.



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.