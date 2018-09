Kolumni: Onko tulevaisuus täynnä toivoa vai uhkakuvia? – Se on meidän käsissämme

”Miettikää, millaisessa maailmassa elätte 50 vuoden päästä”, luennoitsija kehottaa.

Kurssin aihe on ilmastonmuutos. Olemme juuri käsitelleet sitä, mitä peruuttamattomia asioita on jo tapahtunut ja mitä on vielä edessä. Synkät tulevaisuudenkuvat ovat toki vain spekulointia, mutta huoli tulevasta on todellinen: en usko, että yhdenkään salissa istuneen nuoren mielikuva oli kovin valoisa.

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos pakottaa meidät luopumaan ylellisyyksistä.

50 vuoden päästä olisin 70 – nyky-Suomessa siis eläkkeellä. Mielikuvissani eläkejärjestelmä on romahtanut ja töitä on tehtävä loppuun asti.

Nyt Suomessa eläneet 70-vuotiaat ja heidän lapsensa eivät ole kokeneet läheltä yhtäkään sotaa. Luulen tämän muuttuvan. Ajattelu mustavalkoistuu, yhteistyöhalu rakoilee. Jos ei itsekkyys ja vallanhimo, niin viimeistään ruokapula synnyttää kuvitelmissani sodan, joka koskettaa minuakin.

Nykypäivänä 70-vuotiaana kuntoni olisi todennäköisesti kohtuullinen. Vaikka lääketiede saattaa keksiä kikkoja vanhuudenvaivojen välttämiseksi, sen resurssit luultavasti kohdentuvat paljon suurempiin ongelmiin: ilmastopakolaisvirtojen myötä liikkuviin tauteihin tai antibiooteille immuuneiksi tulleisiin superbakteereihin.

Toivoa ei ole vielä menetetty, mutta muutosten tulisi olla päivä päivältä suurempia. Niin yhteiskunnan kuin yksilöidenkin arvomaailmoiden tulisi mullistua ja niiden pohjalta olisi todella toimittava.

Olen itsekin tietysti aikani tuote: harrastan terapiashoppailua, haluan matkustella ja tykkään avokadosta leipäni päällä. Elämäntapamuutokset eivät ole helppoja. Tässä vaiheessa voimme vielä valita ekologisemman ja eettisemmän ratkaisun, tulevaisuudessa ilmastonmuutos pakottaa meidät luopumaan ylellisyyksistä.

Valoisampi tulevaisuus ei ole mahdoton. Jos puhkaisemme itsekeskeisyytemme kuplan ja irrottaudumme kulutusyhteiskunnan arvoista, pystymme vielä pelastautumaan monelta uhkakuvalta.

Kirjoittaja on psykologian opiskelija.