Kolumni: Suomen maanteillä ja kaduilla ajaminen on nykyisin melkoista ryttyytystä

Työmatkan varrella uusittiin ajoratamerkintöjä. Hyvähän se on, että edes viivat ovat kunnossa. Suomen tiestöstä ei nimittäin parhaalla tahdollakaan voi enää sanoa samaa. On uraa, kuoppaa ja monttua. On hätäpaikkauksia, on kuopista tai päällystevaurioista varoittavia liikennemerkkejä.