Kolumni: Naamarasvanäytteet ja yksi toinen pieni, arkinen asia, josta saa yllättävän hyvän mielen

Tiedättehän sen tunteen, kun sydänalaa kouraisee sillä lailla puolihuolimattomasti takavasemmalta: Onkohan kirjastosta lainaamani kirjat jo myöhässä?

Kaivat lainauskuitin kirjan välistä ja huokaiset helpotuksesta: palautuspäivä on vasta huomenna.

Totta kai helpotus on jossain määrin taloudellinen, koska palauttamalla kirjat ajoissa välttyy sakkojen maksamiselta, mutta missään nimessä kyse ei ole vain rahasta.

Kysymys on arjen kunnollisuudesta, kansalaiskuntoisuudesta, jota pääsee tuntemaan, kun onnistuu omalta puoleltaan noudattamaan sopimusta, jonka on kirjaston kanssa tehnyt.

Useimmitenhan kunnollisuus on kuolettavan tylsää, mutta kirjaston kirjojen palauttaminen ajoissa on sellaista kunnollisuutta, josta saa hyvän ihmisen tarran otsaansa. Siihen nähden onkin yllättävää, miten vähän sillä kehuskellaan Facebookissa.

Vielä paremmalta kirjojen palauttajasta tuntuu, jos on ennättänyt lukea kirjan loppuun, ennen kuin sen palauttaa.

Kukaanhan ei kirjastossa järjestä kuulustelua kirjan sisällöstä eikä kirjailijalta viedä lainauskorvauksia, vaikkei olisikaan ehtinyt lukea kaikkia sivuja, mutta lukemalla kirjan kokonaan ikään kuin säästää tai ainakaan ei tuota lukuhävikkiä.

Kysymys on samasta asiasta kuin Jari Tervon verkkopankkitunnuksissa. Kirjailija kertoi aikoinaan käyttävänsä kaikki verkkopankin tunnusluvut vanhasta lapusta, ennen kuin siirtyy uuteen, koska sillä tavoin tavallaan säästää numeroita.

Millä tämän oikein saa auki?

Aikakauslehtien välissä on jos jonkinlaista naamarasvanäytettä, joita helposti kertyy kylppärin pikku purkkeihin. Ne nousevat esiin, kun yllättävän innostuksen puuskassa alkaa siivota kaappeja ja kurkistaa kaikkiin niihin purkkeihin ja purnukoihin.

Silloin päättää, että nyt minä käytän nämä kaikki. Järjestelmällisesti yksi kerrallaan niin, ettei yhtäkään näytettä jää roikkumaan mihinkään.

Juuri kun iltapesun päätteeksi on sipaisemassa naamaansa sitä perinteistä niveaa, huomaa luksusmerkin kiinteyttävän, helostuttavan ja pikakaunistavan uuden yövoiteen, joka pienessä muovisessa paketissaan odottaa käyttäjäänsä.

Hemmetti, millä tämän saa auki? Ei näköjään hampailla eikä kulmapinseteistäkään ole mitään hyötyä. On lähdettävä hakemaan alakerran keittiöstä saksia.

Pussukka auki ja sormella kaivamaan kasvoille aivan uutta tunnetta ja elämää. Peilistä on näkyvinään selvästi kuulaampi iho, mutta puoliso ei huomaa mitään.

Naamarasvanäytteissä on kuitenkin yksi ikiaikainen ongelma: yhteen rasvauskertaan niissä on liian paljon tavaraa mutta samalla aivan liian vähän kahteen hölväyskertaan. Pussin pohjalle jää kuitenkin sen verran kallista kreemiä, ettei sitä kehtaa poiskaan heittää.

Yhdistelemällä pussien sisältöjä ne jonain päivänä on kaikki saatu kulutettua loppuun. Ehkä ihossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta mieli on hyvä, koska on ollut hyvä ihminen ja osallistunut hävikkitalkoisiin.

Yhtään täyttä tai edes puolikasta näytepussia ei ole mennyt roskiin. Se on kuin laittaisi rahaa pankkiin tai palauttaisi kirjat ajoissa kirjastoon.

