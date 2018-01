Kolumni: Kuka tuotteistaisi mirhahoidot? Eli miksei loppiaista juhlita kunnolla

Lauantaina on loppiainen. Emmekä me luterilaiset juhli ollenkaan. Se on outoa.

Loppiaisessa olisi kyllä potentiaalia räväköillekin juhlille, ja kaikkein maallistuneimmissakin yhteiskunnissa. Ovathan sen ytimessä (muun muassa) kulta, mirhami ja suitsukkeet.

Se häätää madot, hoitaa kupan ja melankolian.

Esimerkiksi kultasepät ja hajuvesimyyjät voisivat kääntää joululta jääneiden tuotteidensa menekin taas nousuun.



Todellisia voittajia olisivat kyllä kylpylät ja hyvinvointikeskukset. Sillä ne voisivat vedota mirhamiin.

Oikeaoppisesti, ortodoksisissa kirkoissa, valmistetulla mirhalla on monenlaisia vaikutuksia, kerrotaan. Se lieventää kipua ja käy kolesterolilääkkeestä. Se häätää madot, hoitaa kupan ja melankolian. Poistaa pahat hajut, parantaa haavat sisältä ja ulkoa. Vahvistaa niskan ja aivot.

Kun oikein ajattelee, niin jokaiselta löytyy varmasti joku vaiva, johon mirha tepsisi.

Eikä kukaan luterilainen kuitenkaan tiedä, mitä tuo paksu, hyväntuoksuinen neste oikeastaan oli. Siksi mirhahoitoina voisi kaupitella melkein mitä vain. Ja hinnat voisi kerrankin pistää kohdilleen, sillä arvokasta tavaraa se oli. Sen tietävät kaikki.

Sitä paitsi, tässä on jo hetki eletty rankkojen uudenvuoden lupausten kanssa. Kuka voisi vastustaa pientä loppiaishemmottelua?



Kaupallisia juhlia vierastava voisi kehittää loppiaisen ympärille vaikka yhdenvertaisuusjuhlan.

Tulivathan sen keskushenkilöt, itämaan tietäjät Caspar, Melchior ja Balthasar koko tuolloin tunnetusta maailmasta, eli Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Ja tiettävästi näyttivät sellaisilta, kuin heidän kotiseutujensa ihmiset tapasivat näyttää.

Mutta itse asiassa, melkein mikä tahansa peittoaisi sen että joulun juhlakausi päättyy antikliimaksiin.

Sillä loppiaisen jälkeen alkavat härkäviikot. Ja sehän sitten tarkoittaa silkkaa puurtamista.