Kolumni: Hyvä päätös syntyy hetkessä — elämänmuutos vie aikaa enemmän

Vuodenvaihteen alla löysin itseni vertailemasta paikallisten kuntosalien jäsenyyksiä. Vaikka uudenvuodenlupausten tekeminen ei perinteisiini kuulu, niin uuden vuoden alkaminen innoittaa silti jonkinlaisen ryhtiliikkeen tekemiseen. Liittyipä se sitten uuden harrastuksen aloittamiseen tai aiempaa parempiin ruokailutottumuksiin. Vanhan vuoden jäädessä taakse on hyvä aika luopua myös entisistä huonoista tavoista, sekä antaa mahdollisuus uusille tuulille.

Kuntosalille ja uusiin liikuntaryhmiin suuntaa tammikuun alussa varmasti moni muukin. Liikunnan lisääminen on suomalaisten uudenvuodenlupauksista kaikista yleisin.

Vain kolme prosenttia antoi lupauksen elämästä nauttimiseen.

Tämä selviää Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteisestä Yksi elämä -hankkeessa jossa, kerättiin yli 2 000 suomalaista uudenvuodenlupausta. Vastausten perusteella omaa kuntoaan lupasi parantaa 28 prosenttia vastaajista.

Toiseksi suosituin lupaus oli ruokatottumusten parantaminen. Sen lupasi tehdä 15 prosenttia. Kolmantena tuli puolestaan perheen ja ystävien huomioiminen, josta lupauksen antoi 11 prosenttia.

Uudenvuodenlupauksissa painottuu selvästi tavoitteellisuus ja suorittaminen. Paljon puhuttu armeliaisuus itseä kohtaan on sen sijaan jäänyt vähemmälle: Seitsemän prosenttia vastaajista lupasi stressata aiempaa vähemmän, ja vain kolme prosenttia antoi lupauksen elämästä nauttimiseen.

Tavanomaista on, että helmikuuhun mennessä jäljellä on usein vain rikottuja lupauksia ja paljon hyviä aikeita. Hyvin alkanut harrastus on jäänyt pois päiväjärjestyksestä ja vanhat tavat ovat palanneet takaisin.

Miltä kuulostaisikin uudenvuodenlupaus, jonka voisi toteuttaa vaikka joka päivä?

Kun tavoite on asetettu, voi takapakin jälkeen antaa itselleen luvan jatkaa uudelleen päämäärää kohden.

Hyvä päätös syntyy hetkessä, mutta elämänmuutos vie sen sijaan aikaa.