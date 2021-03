Kolumni: Rantaraitin miehestä ei tiennyt, laskisiko hän leikkiä vai housut – Opin jo lapsena, että tyttöjen kuuluu tekstata kavereilleen, kun he pääsevät kotiin

Nuori nainen kävelee pitkältä tuntuvaa Kaukaankatua. Lappeenrannan kesä ja aamuyö ovat parhaimmillaan. Tuoksuu ihanalta, ja varhaisen auringon valo on viileän kaunis.

Mutta tuoksuista ja näystä ei ehdi nauttia.

Nuorelle naiselle on opetettu, että kun kävelee yksin kotiin yöjalasta, jotain kamalaa todennäköisesti sattuu. Hän muistaa humalassakin, että on pidettävä kiirettä ja pysyttävä liikkeessä.

Kaukana naisen takana liikkuu toinen yön kulkija. Ehkä täytyy varmuuden vuoksi juosta, nainen päättelee. Ja juoksee.

"Tekstaa, kun olet päässyt kotiin"

Meille tytöille neuvotaan jo pienenä, että baariin kannattaa lähteä polkupyörällä. Fillarilla on nimittäin helpompi paeta raiskaajia kuin juoksujalan.

Voimme siis päästä pyörällä nopeammin kotiin niistä baareista, joissa meitä kuitenkin kouritaan.

Aika ironista?

Tasa-arvon mallimaassa on myös tavallista ja oletus, että tytöt tekstaavat toisilleen, kun pääsevät kotiin. Asiasta muistutetaan aina, kun lähdetään eri suuntiin:

– Hei, laita miulle sit viesti, kun oot koton.

Kai Skyttä Yksin liikkuminen iltahämärällä aiheuttaa naisissa pelkoa. Arkistokuva Linnoituksen yö -tapahtumasta ei liity juttuun.

Sosiaalisessa mediassa leviää liike, jossa naiset kertovat kokemastaan ahdistelusta aihetunnisteella #textmewhenyougethome, eli suomeksi: tekstaa, kun olet päässyt kotiin.

Itse opin lauseen jo alakoulussa. 12-vuotiaana oli ihan tavallista vaihtaa tyttökavereiden kanssa viestit, kun oltiin saavuttu kotiin harrastuksista tai muista iltamenoista.

Lause kuulostaa herttaiselta huolenpidolta, mutta sen taakse kätkeytyy paljon pahaa. Oletus, että jos olet tyttö tai nainen, sinulle voi sattua kotimatkalla kamalia asioita.

Ja sattuukin. Olin lapsi, kun näin imatralaisen Eveliina Lappalaisen kasvot iltapäivälehden suru-uutisessa, enkä ole unohtanut niitä sen jälkeen.

Viime viikolla uutisissa kerrottiin lontoolaisesta Sarah Everardista, joka katosi kävellessään kotiin ystävänsä luota. Nyt brittiläistä poliisimiestä syytetään naisen murhasta ja kidnappauksesta.

Tapauksia tasa-arvon mallimaassa

Perjantaina vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Kerrataanpa, mitä tasa-arvon mallimaassa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut:

Opiskelijat Lappeenrannassa ja muualla Suomessa jakoivat ahdistavia kokemuksiaan seksismistä ja häirinnästä, jota kerrotaan tapahtuneen kauan etenkin teekkaripiireissä.

Loppuvuodesta vietettiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää ja syystä: Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa.

Kun pääministeri Sanna Marin puhui haastattelussa jaksamisestaan, internet huomasi vain Marinin kaula-aukon.

Jussi Nukari Sanna Marin valittiin pääministeriksi joulukuussa 2019. Hänestä tuli 34-vuotiaana Suomen historian nuorin pääministeri.

Viime viikolla Nelosen Selviytyjistä ulos äänestetty Aki Manninen laukoi seksistisiä kommentteja televisiossa parhaaseen katseluaikaan.

– Nuo naiset oli kieroja kuin korkkiruuvit. Jos mulla olis tissit, niin mäkin olisin mennyt siihen tyttöjen kerhoon, ja mä olisin vieläkin siellä, Manninen sanoi.

Nousi kohu, jonka jälkeen anonyymilla Ylilauta-foorumilla keskustellaan:

– Turbo. Alfa. Aki Manninen. Femakot suuttunut ku Turbolla on munaa sanoa kuten asiat on.

Olisiko mies laskenut leikkiä vai housut?

Nainen lenkkeilee Rantaraitilla iltahämärässä. Kapealla metsätiellä seisoo mies paikallaan ja katsoo kohti naista. Kumpikaan ei puhu, ja välissä on joitain kymmeniä metrejä.

Naiselle tulee outo olo, ja hän kääntyy palatakseen takaisin kotiin.

Mies alkaa yhtäkkiä liikkua ja kulkee hetken perässä. Nainen hätääntyy, ottaa juoksuaskelia ja puhuu kovaan ääneen puhelimeen, vaikka langan toisessa päässä ei ole ketään.

Bluffia, jo nuorena opittua.

Miestä ei enää näy, eikä hänen aikeistaan voi tietää. Olisiko mies laskenut leikkiä vai housut?

Tuire Punkki Minna Canth oli suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edisti muun muassa tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamista.

Minna Canthin toive ei ole toteutunut

Kaukaankadun ja Rantaraitin kohtausten välissä on melkein 15 vuotta ja tuhansia pelokkaita ajatuksia. Erona viidentoista vuoden takaiseen on kuitenkin se, että nyt on alkanut tapahtua.

Sarah Everardin murha nousi otsikoihin ympäri maailmaa. Myös häirinnän hiljainen hyväksyntä on vähentynyt, ja naiset jakavat somessa tietoa ja vertaistukea. Seksistisiä kommentteja laukova "alfa-uros" äänestetään pois tositv-kilpailusta.

Me too -liikkeen jälkiaallokko on voimakas, ja tulevaisuus näyttää, miten pitkälle se meidät heilauttaa. Ehkä viidentoista vuoden kuluttua emme enää vietä tasa-arvon päivää, vaan tasa-arvon todellisen toteutumisen päivää.

Mutta niin kauan kuin nainen ei uskalla kävellä lyhyessä hameessa ja humalassa kesäyönä, on Minna Canthin (1844–1897) toive toteutumatta:

– Ensimmäinen ehto naisen edistymiselle on persoonallinen ja henkinen vapaus. Siihen perustuu kaikki muu.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan ilmiötoimituksen toimittaja.