Kolumni: Keskustelupalstoilla ryöpsähtänyt puhe ”komeista poliisiampujista” näytti, että hybristofilia elää ja voi hyvin — Kohu onneksi osoitti, että kovimmassa true crime -huumassakin illallinen murhaajan kanssa oli karmea ja epäeettinen idea

Älkää ihannoiko sarjamurhaajia. Näin kirjoitti hiljattain suositun Jäljillä-rikospodcastin tekijä Tilda Laaksonen Instagramissa. Järkyttävää kyllä, jotkut olivat kirjoittaneet podcastin sivulle sarjamurhaaja, raiskaaja ja kannibaali Jeffrey Dahmeria ihailevia kommentteja.



Ilmiö ei ole uusi. Muutama vuosi sitten uutisoitiin, että 77 ihmistä tappanut Anders Behring Breivik saa vankilaan satoja ihailijakirjeitä vuosittain. 1970-luvulla yhdysvaltalainen Ted Bundy tappoi lukuisia nuoria naisia – ja meni naimisiin yhden ihailijansa kanssa vankilassa.



Vaivalle on nimikin. Hybristofilia tarkoittaa viehättymistä ihmisistä, jotka ovat tehneet karmeita rikoksia. Viime päivinä aihe on noussut esille taas, kun Porvoon ”komeista poliisiampujista” on kohistu keskustelupalstoilla.

Mielenkiinto oikeita rikostapauksia kohtaan on viime aikoina kasvanut rajusti. True crime -huumassa on kuitenkin syytä pitää järki päässä.



Vasta elokuussa Helsingissä oli tapahtua hirveä ylilyönti. Murhista tuomittu elinkautisvanki Janne Raninen aikoi järjestää tapahtuman, jonka vieraille muun muassa tarjottiin mahdollisuutta ostaa illallinen rikoksista tuomittujen kanssa. Meet & greet -konsepti on tuttu esimerkiksi artisti-idolien tapaamisista.



Henkirikosten uhrien läheiset -yhdistys ilmaisi julkisuudessa järkytyksensä, ja onneksi tapahtuman kohuttua ja epäeettisenä pidettyä ohjelmaa päätettiin muuttaa.



Tapahtumaa ei pidä yhdistää koko true crime -yhteisöön. Suuri osa rikostapauksista kiinnostuneista ihmisistä ei ihaile murhaajia. True crime -faneja viehättää rikosten ratkaiseminen, ja tärkeintä on, että rikosten uhrit ja omaiset saavat oikeutta.



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.