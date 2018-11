Lappeenranta hylkää lopullisesti haaveet maailman korkeimmasta hiekkalinnasta. Linna oli tarkoitus tehdä Linnoituksen kupeeseen ensi kesänä. Hankkeesta luovutaan, koska maan vahvistaminen aiheuttaisi aikatauluongelmia ja maksaisi yli 50 000 euroa. Summa kuulostaa pieneltä hinnalta ennätyslinnasta.

Kaupunki käyttää jatkuvasti rahaa tapahtumien tukemiseen ja matkailun edistämiseen. Potit eivät ole suuria, mutta tulevinakin vuosina rahaa menee yhteensä satojatuhansia euroja esimerkiksi tapahtumajärjestämisen ja tapahtuma-alueiden kehittämiseen sekä matkailuyhtiö Gosaimaan toiminnan pyörittämiseen. Jo aiemmin kaupunki on satsannut esimerkiksi lentokentän markkinointiin. Se, mihin rahaa laitetaan on aina valinta. Luovuttaminen hiekkalinnan kanssa osoittaa, että Lappeenranta tarvitsee vähän lisää Haminan henkeä.

Haminaan on rakenteilla maailman korkein lipputanko. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hanke tulee maksamaan satojatuhansia euroja eikä tankoon ole ainakaan vielä saanut vetää lippua. Paljon on mennyt pieleen, mutta ainakin kaupunki uskalsi yrittää. Haminasta tankoineen on tullut ilmiö. Harva Suomessa on voinut välttyä kuulemasta suurlippuhankkeesta. Suhtautuminen tankoon on toki ollut pitkälti pilkallista, mutta yhtä kaikki, tästä Hamina tullaan muistamaan.

Älyttömyyksiä ei tietenkään kannata yrittää vain näkyvyyden takia, ja kukaan tuskin toivoo, että Lappeenranta aloittaa omat jättitankosuunnitelmat. Hiekkalinnakortti olisi kuitenkin kannattanut katsoa loppuun, sillä ennätyslinnalla voisi oikeasti saada hyvää näkyvyyttä. Tällä hetkellä maailman korkeimman hiekkalinnan ennätystä pitää hallussa Duisburgin kaupunki Saksassa. Linnasta ovat uutisoineet muun muassa BBC, Lonely Planet ja Reuters.

Näkyvyys ei takaa matkailijavirtoja, mutta mielenkiinnon se herättää varmasti. Superlatiivit kiinnostavat ihmisiä, ja ne ovat helppo markkinointikikka. Juuri siksi Lähi-idässä kilpaillaan maailman korkeimman rakennuksen tittelistä ja siksi maailman vanhimmat ihmiset nousevat säännöllisesti uutisotsikoihin.

Nykyisenkaltainen hiekkalinna on sekin toki hieno nähtävyys niille, jotka ovat jo vierailulla Lappeenrannassa. Kansainvälistä tai edes kansallista huomiota sillä on vaikea saada

Ennätyshankkeen hautaamiselle hyväksyttävä syy olisi se, että linnan tekeminen olisi liian vaarallista tai teknisesti mahdotonta. Kun hiekkalinnaunelma sortuu aikataulujen ja 50 000 euron takia, päällimmäiseksi tunteeksi jää yrityksen puute.