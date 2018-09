Kolumni: Kenraali Gustav Hägglund pitäisi Nato-kortin hihassa

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund täytti torstaina 80 vuotta. Hän jätti jäähyväiset julkiselle elämälle julkaisemalla kirjan Kenraalin iltahuuto.

Hägglund pitää nyt Suomen puolustuksen valttikorttina etenkin idän suuntaan Nato-optiota. Nimenomaan optiota, mahdollisuutta hakeutua puolustusliiton jäseneksi. Venäjä joutuu ottamaan tuon mahdollisuuden koko ajan huomioon, mutta kun kortti on kerran lyöty pöytään, se on samalla pelattu pois.

Hägglund ei ole ollut innokas Nato-jäsenyyden kannattaja. Esimerkiksi keväällä 2010 hän kertoi Suomen Kuvalehdelle, että äänestäisi sillä hetkellä jäsenyyttä vastaan. Perusteena olivat, että uusissa Naton jäsenmaissa kansallinen puolustus oli järestään ajettu alas, Natosta ei tosipaikan tullen liikenisi maajoukkoja Suomen puolustamiseen, ja puolustusliitto oli jäänyt liiaksi Yhdysvaltojen varaan.

Aikanaan EU:n sotilaskomitean puheenjohtajana Hägglund uskoi, että Natosta voisi tulla kahden pilarin eli EU:n ja Yhdysvaltojen Nato, johon Suomenkin olisi luonnollista kuulua. Toisin kävi. Aika on nyt osoittanut senkin, että Yhdysvalloissa tuuli voi kääntyä nopeasti kulloisenkin hallinnon mukaan. Toisaalta Suomi on viime aikoina vahvistanut puolustuksen näkökulmasta suhteita esimerkiksi Ruotsiin, Britanniaan ja Ranskaan. Myös Yhdysvalloissa Suomi on säilynyt toistaiseksi erinomaisessa huudossa, ja yhteistyö USA-vetoisen Naton kanssa on niin likeistä kuin se ei-jäsenen kohdalla voi olla.

Nato-oven saranat kannattaa pitää öljyttyinä, ihan varmuuden vuoksi.

Naton jäsenyyttä ei haeta eikä myönnetä kuin kirjastokorttia. Nato itse edellyttää, että jäsenyydellä on ehdokasmaassa oltava kansan tuki. Sellaista Suomesta ei toistaiseksi löydy. Mielipidejohtajista presidentti Sauli Niinistö on kannattanut nimenomaan option säilyttämistä tyyliin juuri nyt ei kannata hakea. Niinistön perustelu on ollut suurin piirtein se, että Naton ulkopuolella on parempi mahdollisuus pysytellä myös kriisien ulkopuolella. Hän myönsi tv-haastattelussa 2017, että jos Ruotsi jättää jäsenhakemuksen, se aiheuttaa tilannearviointia myös Suomessa, joskaan ei automaattisesti jäsenhakemuksen valmistelua.

Ruotsin poliittinen johto on viestittänyt, että Suomen ja Ruotsin kannattaa synkronoida mahdolliset jäsenhakemuksensa. Suomessa muistetaan, että niinhän piti olla EU-jäsenhakemuksenkin kanssa, mutta Ruotsi lähti siitä välittämättä sooloilemaan. Joka tapauksessa Nato-oven saranat kannattaa pitää öljyttyinä, ihan varmuuden vuoksi.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan tuottaja.